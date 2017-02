Torito sale del armario en 'Sálvame Deluxe': «Mi marido era heterosexual»

"Alguien muy popular va a salir del armario esta noche", anunciaban en 'Sálvame Deluxe' el viernes. El protagonista era Torito, que reapareció en Mediaset después de estar varios meses apartado de los focos debido a la llegada de su hijo Nathan, que nació por maternidad subrogada en Estados Unidos.

El colaborador de 'GH: El Debate' y de '¡Qué tiempo tan feliz!', se sinceró sobre algunos aspectos de su vida personal que había mantenido ocultos hasta ahora. "No hago esto ahora ni por ser más popular ni por entrar en la lista de los gays más influyentes", matizó antes de comenzar con la entrevista. "Yo, evidentemente, desde los 18 años he estado con hombres, al principio lo alternaba un poco con mujeres, pero yo ya tenía claro mi sexualidad", confesó para justificar que lo cuenta ahora "porque hace dos meses y medio me cambió la vida, el niño ha nacido en una familia homoparental. Somos dos papás, dos hombres que llevan 10 años juntos. Quiero educar al niño con normalidad, no quiero dar que hablar cuando vaya por la calle, así que lo cuento aquí a lo grande".

Torito se muestra feliz de salir por fin del armario #secretorito — Sálvame Deluxe (@SalvameDeluxeT5) 11 de febrero de 2017

Además, desveló que después de su primera relación homosexual llegó a su casa y se duchó "por los tabúes sociales, que son los que te hacen pensar que estas haciendo algo malo, me sentía sucio".

Torito se casó hace cinco años con su pareja y relató en el programa cómo comenzaron su relación: "Conocí a mi pareja cuando yo era ya conocido. Vivía fuera de España, era heterosexual y se enamoró de mí", contó asegurando que es "muy convencional". "Nos conocimos de forma fortuita en un hotel. Sus maletas estaban en mi habitación cuando yo entré, porque ambos tenemos el mismo apellido y hubo una confusión".