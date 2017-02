Las protagonistas de 'Girls' se despiden

La serie creada y protagonizada por Lena Dunham, 'Girls', se despide de forma definitiva con su sexta temporada. Estará disponible en nuestro país a partir de hoy bajo demanda en la plataforma de pago de la HBO. En los últimos años, la ficción ha cosechado dos Globos de Oro y un Emmy, incluyendo el de mejor comedia. Se marcha destacando por su personal visión de la realidad actual a través de cuatro veinteañeras que intentan abrirse paso en la Nueva York contemporánea. «Con esta serie he desarrollado mi identidad, he ganado una especie de familia, he empezado mi vida adulta», destaca Dunham.