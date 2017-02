Virginia Díaz, miembro del jurado de la final de Eurovisión: «De tongo, nada»

Virginia Díaz, miembro del jurado que anoche eligió al cantante Manel Navarro como representante de España para el próximo festival de Eurovisión, ha lamentado hoy la reacción de los partidarios de la otra finalista presentes en la gala y ha asegurado que el procedimiento fue justo: "De tongo, nada".

Díaz, directora del programa musical "180 grados" en Radio 3 de RNE, ha asegurado también que no fue "nada acertado" el gesto (un amago de corte de mangas que el ganador hizo ante las protestas del público) y que así se lo hizo saber, pero ha destacado que la "presión" era mucha.

Tras empatar con 58 puntos con Mirela y su canción'Contigo', Manel Navarro consiguió el voto del jurado, que desempató así la final española en la gala de 'Objetivo Eurovisión' retransmitida por Televisión Española. En tercer lugar quedaron Leklein con 52 puntos, seguido de Maika (41), Mario Jefferson (40) y Paula Rojo (39). Junto a Virginia Díaz integraban el jurado otros dos representantes de la radio, Javier Cárdenas y Xavi Martínez.

Según ha relatado a Efe Virginia Díaz, sobre ella recayó el "peso" de desempatar a los dos candidatos y su decisión estaba clara desde el principio pues, ha indicado, el pop latino de Mirela le "queda muy lejos".

La propuesta de Leklein, cuya candidatura valoró al principio, le pareció no obstante muy arriesgada mientras que la de Manel Navarro es "muy actual, cálida, acogedora" con una puesta en escena "muy natural y sobria", ha considerado Díaz, que ha indicado que su votación fue en todo momento coherente con sus propios gustos musicales.

Agresividad

"Sabía que los eurofans ponían mucha pasión en sus candidatos pero otra cosa es lo de ayer; no sabía que se pudiera generar agresividad", ha señalado Virginia Díaz, que ha subrayado la reacción que también que ha tenido su decisión en las redes sociales, donde han acusado de "tongo" al jurado.

"Nunca he vivido una situación semejante en el mundo de la música", ha recalcado Díaz, que ha asegurado que un miembro del público se levantó y pegó a su compañero del jurado Xavi Martínez. La responsable del programa musical de Radio 3 ha considerado que "no se puede consentir" la actitud y los "insultos" que profirieron ayer en la gala estos seguidores.

Por ello, ha asegurado que se le han quitado "totalmente las ganas" de volver a formar parte del jurado de la fase nacional de Eurovisión, en el que participaba por primera vez. Manel Navarro (20 años, Sabadell) representará a España en el certamen europeo con la canción 'Do it for your lover', un tema pop del que es coautor con Antonio Rayo 'Rayito', en la edición 62 del festival que se celebrará en Kiev entre los días 9 y 11 de mayo, fechas de las semifinales, y el 13 de mayo, día de la final.