'GH VIP 5' | Marco Ferri se declara a Alyson Eckmann: «Me gustan tus ojos»

Estos son los concursantes de la quinta edición de 'Gran Hermano VIP'.

Parece que el amor sobrevuela la casa de 'GH VIP 5' y los protagonistas de la siguiente historia son Marco Ferri y Alyson Eckmann, que cada vez están más compenetrados.

El italiano y su compañera se pasan el día juntos, bromeando y dedicándose sonrisas. Hay tan buen rollo que este martes por la noche el modelo ha 'jugado' con la joven a declararse: "Lo que más me gusta de ti físicmente es lo que a ti menos te gusta. Lo que más me inspira de ti son tus ojos y creo que solo yo puedo apreciarlo... Me gustan tus ojos porque me transmiten los colores de la naturaleza y algo que ningún ojo me había transmitido antes", le ha dicho el italiano a su compañera enseñándole su táctica para ligar. Aunque todo era (supuestamente) una broma, la rubia no ha podido ocultar sus nervios.