La gran espantada de una concursante de 'Cámbiame'

'Cámbiame' ha vivido hoy uno de sus programas más tensos. Y todo por una serie de diferencias con una de sus participantes, Maite. La polémica se ha desatado ante la negativa de la concursante a cortarse el pelo, porque, según ella misma, se lo había prometido a sus hijos y no lo iba a hacer.

Las tensiones entre Maite y la estilista Cristina Rodríguez ya comenzaron en las pruebas de vestuario cuando la primera, que se mostraba poco participativa, dejaba bien claro a la coach las prendas que le gustaban y las que no. Y continuaron cuando la alicantina quiso saber la edad de la participante y si se había realizado retoques estéticos.

Pero la sorpresa, tanto para el jurado como para los espectadores, llegaba mitad del programa, cuando Carlota Corredera anunciaba que no sabía si iba a haber cambio. "No sabemos qué va a pasar", decía la presentadora debido al malestar de la participante. "Hay problemas con Maite y el programa ha decidido parar máquinas", decía mirando a cámara. Entre el público, dos sillas vacías, las que iban a ocupar las amigas de Maite y que "no están porque en estos momentos no sabemos si va a haber cambio", continuaba Corredera.

Cristina Rodríguez, que se encontraba en plató, lo ha tratado de explicar: "Maite ha llegado esta mañana a las 7 de la mañana y ha llegado sin dormir. Estaba malhumorada, no estaba en condiciones, pensaba que todo el mundo le trataba mal y le han ido a cortar el pelo porque yo he dicho que le cortaran el pelo. Y entonces ella ha dicho que no".

Finalmente, ha sido Natalia Ferviú la que se ha subido a la pasarela con el look que Cristina había preparado para Maite.