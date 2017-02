'Sabuesos', el sustituto de 'Olmos y Robles'

Un perro que habla, esa es la nueva apuesta de TVE para completar su ficción de cara a la temporada televisiva. La cadena pública anunció ayer que ya trabaja en 'Sabuesos', una comedia policiaca para el 'prime time' que ocupará el hueco que dejó libre 'Olmos y Robles' tras su no renovación. La trama gira en torno a un hombre que ha soñado siempre con ser un detective y su fiel can, con el que puede comunicarse. No se trata del único proyecto de corte policial que prepara el Ente, ya que tiene en lista de espera el estreno de 'Servir y proteger', ambientado en una comisaría.