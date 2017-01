'El Hormiguero' | Isabel Pantoja y sus exigencias al programa

La entrevista de Pablo Motos a Isabel Pantoja la noche del lunes en 'El Hormiguero' era una de las más esperadas, ya que era la primera vez que la tonadillera rompía su silencio después de salir de prisión.

Pero la visita de la cantante, que no ha estado exenta de polémica, se ha realizado a cambio de peticiones que ha desvelado Jorge Salvador, director del programa de Antena 3, a Nuria Roca en su programa radiofónico de Melodía FM.

Según Salvador, "Isabel no quería hablar de la cárcel porque, según nos cuenta, lo había pasado tan mal que nombrar la prisión era como para una familia que ha pasado por un cáncer. Durante el programa hizo referencia, pero en ningún momento pronunció su palabra tabú". Y ha insistido: "Isabel nos dijo que venía a promocionar su disco y a pasar un buen rato, nos pidió que no le habláramos de ello porque dijo que iba a llorar todo el rato".

Al respecto, Salvador ha aclarado que "si viene [a 'El Hormiguero'] Tom Cruise me apetecería preguntarle por la cienciología, o por su divorcio, pero si se lo pregunto se va a retorcer, no se va a divertir y lo más importante, no va a volver. Pablo estuvo sensacional".

El directivo ha desvelado que "fue Isabel Pantoja la que decidió venir, nosotros no la llamamos" y que también pidió cantar en directo.