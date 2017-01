Buenafuente y Cárdenas, a la gresca

A Andreu Buenafuente (Reus, 52 años) se le empiezan a acumular los enemigos dentro de su propio gremio. El presentador catalán acaba de cumplir un año al frente de 'Late Motiv', el 'late night' que conduce de lunes a jueves en el canal #0 de Movistar + (a partir de las 23.00 h.), y la semana pasada desató la enésima guerra entre presentadores televisivos esta vez debido a una imitación y a un monólogo mordaz dedicado a Javier Cárdenas (Barcelona, 46 años), que conduce diariamente desde el pasado septiembre Hora Punta' en TVE (a partir de las 22.00 h.). Como ya es habitual, este no encajó bien la crítica y ha aprovechado su programa radiofónico matinal para responder con dureza.

Todo empezó el martes pasado con esta frase de Buenafuente: «Si quiere volver a ver televisión de los 90, ponga el programa de Cárdenas en TVE». Se trataba de la parte final del monólogo con el que diariamente introduce el programa, pero hubo una novedad, en ese momento apareció el imitador Raúl Pérez caracterizado como Cárdenas (camisa desabrochada, americana, pantalón vaquero y media melena peinada hacia atrás). En tono paródico exageró el estilo del presentador de 'Hora Punta': «Aquí no se está contando toda la verdad. Aquí se oculta información, Andreu. Soy el niño mimado de la TV, voy por la calle y la gente me para, Andreu».

Lo que podía haber quedado en una mera anécdota no sentó nada bien a Cárdenas, que aprovechó el altavoz de su programa radiofónico ('Levántate y Cárdenas', de Europa FM) para cargar contra Buenafuente. «Curioso el dato de 'Late Motiv', el programa de Buenafuente, que a veces ni siquiera me sale en la lista, porque es un cero. Un cero técnico de audiencia y sale a 60.000 euros por programa», ironizaba el comunicador dentro de la sección televisiva de su matinal. Pero la cosa no quedó ahí y se desmadró: «¿Cómo es que no te renuevas? Hace 25 años que haces lo mismo. Si no ha funcionado en los últimos 10 años, ¿no ves que no puedes seguir haciendo lo mismo? Lo que no se entiende es que él tenga semejante deuda con Hacienda. Con la cantidad de pasta que ha ganado y debes millones a Hacienda».

«Absoluto miserable»

Casualmente no es la única polémica que ambos han mantenido en este último año con compañeros de profesión. Buenafuente se las tuvo con Bertín Osborne a cuenta de otra imitación en 'Late Motiv' en junio del año pasado. El cantante jerezano calificó al presentador de «absoluto miserable» en una entrevista a 'El Correo', un comentario que fue respondido con un programa de 'Late Motiv' dedicado a Osborne.

Cárdenas por su parte mantuvo otro duelo dialéctico con Ernesto Sevilla en noviembre cuando el colaborador de 'El Hormiguero' le llamó «gilipollas» en directo. El presentador de 'Hora Punta' se quejó en las redes sociales, hasta que consiguió una disculpa.

