Javier Cárdenas estalla contra Andreu Buenafuente: «Sigue haciendo la misma tele desde hace 25 años»

Javier Cárdenas parece que no se ha tomado nada bien la imitación que hicieron hace unos días de él en 'Late Motiv' (Movistar +), programa que presenta Andreu Buenafuente.

El locutor de radio, conductor de las mañanas de Europa FM con 'Levántate y Cárdenas', no ha dudado en responder a esta parodia en su espacio, con un repaso de los datos de audiencia de Buenafuente. "Curioso el dato de 'Late Motiv', el programa de Buenafuente, que a veces ni siquiera me sale en la lista, porque es un cero", le decía una colaboradora. "Un cero técnico", añadía el comunicador en su alegato contra el programa del catalán.

"Es curioso, porque tiene casi el doble de presupuesto que nosotros. Eso me parece muy curioso: no hay ni un solo portal que hable del presupuesto tan multimillonario que tiene y que saque un cero técnico cada noche. Es decir, saca menos audiencia que una emisora local de radio. Teniendo 60.000 euros de presupuesto cada noche... Es una locura. Si nosotros tuviéramos ese presupuesto, podríamos traer artistas internacionales y todo. Es increíble", continuó el locutor en la emisión de su espacio matinal del pasado jueves.

Pero los 'dardos' envenenados no acabaron aquí: "También es verdad que hay gente que dice que es que sigue haciendo la misma tele desde hace 25 años. Y es verdad. Dices: '¿Cómo no te renuevas? (...) ¿No ves que algo falla? Si no ha funcionado en los últimos 10 años, ¿no ves que no puedes seguir haciendo lo mismo?". Además, aseguró que "suenan rumores importantes de que Movistar no puede mantener un programa que cuesta esa salvajada con un cero técnico [de audiencia]. Lo hace porque es Movistar y tienen tanta pasta... Si no, en cualquier otra cadena... ¿60.000 euros cada noche, sabes lo que es?", añadió.