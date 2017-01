'Gran Hermano VIP 5' | Elettra Lamborghini y Aída Nízar se declaran la guerra dentro de la casa

Estos son los concursantes de la quinta edición de 'Gran Hermano VIP'.

Empiezan los piques y las discusiones dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP 5' y las primeras en poner fin a la paz que se respiraba en Guadalix de la Sierra han sido Elettra Lamborghini y Aída Nizar.

Todo comenzó con una broma de mal gusto que la italiana le hizo a Nízar. Durante la pasada prueba semanal, la nueva concursante llevó al límite a la rica heredera al pedirle varias veces que volviera a traerle un vaso de agua caliente, pues al parecer no tenía la temperatura adecuada. La italiana así lo hizo pero, a modo de venganza, decidió lamer uno de sus dedos para pasarlo por el vaso, algo que repitió hasta tres veces, metiendo el dedo en el agua que posteriormente bebería Aída sin darse cuenta de lo sucedido.

Durante 'El Debate de GH', que presentó el domingo Sandra Barneda, la tensión entre las dos concursantes continuó en aumento, hasta el punto que se vivieron algunos de los momentos más tensos de esta edición del 'reality'. Y es que, el hecho de que Aída prefiriera que expulsaran a Alyson Eckmann antes que a Alonso Caparrós encendió más a Elettra.

Elettra toca la cara de Aida y Gibaja salta como un resorte a hacer su teatrito. #VIPDirectopic.twitter.com/R2dRjHTmee — Sr.Navas (@SrNavasGH) 30 de enero de 2017

"Perra, sola, eres mala. Yo soy más humilde que tú, que eres fea que estás todo el día maquillándote", gritaba Elettra visiblemente nerviosa. En un momento de la discusión, Elettra se acerca a Aída y, después de decir "yo soy guapa natural", le toca la cara con la mano para comprobar si lleva maquillaje, con la consiguiente alarma de sus compañeros, que temían por un enfrentamiento y que acabaron sujetando a Elettra del brazo.

Pero ahí no acabó todo. Las dos concursantes también tuvieron un encontronazo durante una prueba con Kiko Matamoros, en la que Nízar denuncia una agresión por parte de Elettra. "No me agredas, no me agredas", se puede escuchar. Después, la vallisoletana decidió ir al confesionario para relatar lo sucedido y pedir que se actúe en consecuencia.