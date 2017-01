«Echo de menos rodajes como el de 'ET'»

Drew Barrymore, que durante muchos años fuera 'la niña de Hollywood' tras rodar 'E. T., el extraterrestre', se reinventa en la televisión con la serie 'Santa Clarita Diet'. Esta nueva apuesta de Netflix cuenta la vida de Sheila, una madre de familia de Los Ángeles que un día muere y se convierte en un zombi. Simbólicamente, el personaje tiene más energía y confianza alimentándose con batidos de carne que con los zumos de verduras consumidos por las madres de los amigos de sus hijos. Oscura y divertida, 'Santa Clarita Diet' estará disponible a partir del 3 de febrero en Netflix.

- Las estrellas de Hollywood están protagonizando series en las nuevas plataformas. ¿Por qué decidió dar el salto a la televisión?

- Sé que suena a cliché, pero fue el guion. Hacía mucho tiempo que no leía algo tan bien escrito. Debo confesar que me asustó mucho firmar este contrato porque no sabía si realmente me apetecía hacer una serie de televisión, tantos capítulos con un mismo personaje. En un guion de cine sabes dónde empieza el personaje y dónde termina, en este caso hay demasiado terreno gris que desconoces. Mi aventura en esta serie es un acto de fe, con cada episodio me voy entusiasmando más porque me provoca risa y llanto. Honestamente, me encanta. Es diferente, excitante, emocional...

- Netflix propone una nueva forma de ver series de televisión.

- Sí, yo misma, cuando ahora veo la televisión, intento encontrar tiempo para sentarme a ver, al menos, tres o cuatro capítulos seguidos de la serie que me gusta.

- ¿Cómo describiría 'Santa Clarita Diet'?

- Tiene componentes de una serie tradicional, pero la historia central es la vida dentro del matrimonio de los protagonistas. Yo echo de menos el viejo estilo de rodar, como cuando hice 'E. T.' La serie habla de muchas cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Las relaciones son muy afectivas, los personajes hablan de las mismas cosas que cualquier otra familia. Hay algo perverso y provocador que despertará el interés del público, creo que estamos abriendo la caja de Pandora.

«He perdido diez kilos»

- 'Santa Clarita Diet' pone de manifiesto el narcisismo que impera en la sociedad...

- Sí. La protagonista es narcisista y egoísta hasta que se da cuenta de lo que está ocurriendo. Me encanta su evolución. Para mí, como madre, es divertido interpretarla, especialmente porque he perdido diez kilos haciendo ejercicio. Irónicamente, esta mujer que no muere me ha cambiado la vida. De hecho, tuve que dejar de ser vegetariana para interpretar a Sheila. Desde entonces he perdido muchísimo peso porque llevo varios meses siguiendo una dieta de proteína. Cuando cambias tu cuerpo con una dieta realmente saludable, adviertes los resultados casi inmediatamente. Tus sentidos se agudizan, tienes más energía. Físicamente, he cambiado mucho.

- ¿Cómo explica la evolución de Sheila como madre de familia?

- Deja de ser la madre de las rutinas con todo organizado para convertirse en algo completamente diferente. Para ella, morir es lo mejor que le ha pasado.

- ¿Se identifica con el personaje

- Sí. Antes de empezar me tomo un Martini y me digo; vamos a interpretar el personaje. (Estoy bromeando, aclara). Ella es extremadamente ácida y no voy a negar que yo también lo soy.

- Se ha divorciado en varias ocasiones. ¿Tiene eso que ver con su interés por este personaje?

- Todos los matrimonios atraviesan por un periodo de alarma, cuando uno pierde de vista lo que es realmente importante para permanecer juntos y termina por olvidarse de la pareja. No quiero hablar de mi vida, pero, a veces, crees que controlas la situación y lo único que haces es dejarte llevar sin examinar el problema.