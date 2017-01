'Gran Hermano VIP 5' | El 'zasca' de Tutto Durán a Toño Sanchís

Estos son los concursantes de la quinta edición de 'Gran Hermano VIP'.

El reencuentro entre Tutto Durán y Toño Sanchís fuera de la casa de 'GH VIP 5' era uno de los más esperados. O al menos para el representante. Y es que, ambos, junto con Alejandro Abad, fueron uña y carne dentro del concurso.

Pero esa amistad parece que puede estar en peligro pues Tutto, en su entrevista en plató con Jordi González, lo dejó claro. "Utilicé a Toño un poco como escudo para continuar con mi mentira", confesó el joven ante la cara de asombro de Toño, que estaba presente.

El ambiente comenzó a caldearse cuando, nada más comenzar, Jordi le preguntó: "¿Tu eres de Belén Esteban, no?", a lo que respondió, "sí, de siempre", palabras que se llevaron un sonoro aplauso por parte del público.

Lejos de acabar ahí, las declaraciones de Tutto sobre su amistad con Toño continuaron. "Cuando entró él (por Toño) fue muy hacia mí, con muchas preguntas. Fuera, yo sabía todo lo que él pensaba que yo no sabía. Es decir, yo sabía de fuera el problema que tenía, pero no lo estaba juzgando por eso. Y ahí vi una oportunidad de que como pensaba que soy el personaje que no entendía nada de lo que estaba pasando, me podría estar utilizando", dijo el canario.

"¿Le guardas algo de rencor?", preguntó Jordi a Toño después de las declaraciones de su compañero. "Nada, cero. Todo perfecto", dijo el mánager.