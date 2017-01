Àngel Llàcer desvela el secreto mejor guardado de Chenoa

Chenoa, Àngel Llàcer y Carlos Latre han sido los invitados de la noche de este jueves de 'El Hormiguero 3.0'. Los tres han visitado el programa de Pablo Motos para contar algunas de las anécdotas más divertidas de esta quinta temporada.

El programa ya ha empezado calentito. Àngel Llàcer ha sacado a relucir el secreto mejor guardado de Chenoa: la cantante ha visitado el programa sin ropa interior. Además, la idea ha sido de la colaboradora del programa Pilar Rubio que se lo ha aconsejado porque su vestido era muy, muy apretadito: "Pilar Rubio me ha aconsejado que me quite las bragas", ha argumentado Chenoa ante la insistencia de sus compañeros.