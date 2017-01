Mercedes Milá: «Gran Hermano acabó con mi salud»

Mercedes Milá ha visitado la noche de este martes 'El Hormiguero 3.0' para analizar los mejores momentos de su carrera profesional.

La presentadora que se encuentra en un nuevo momento personal y profesional no ha dudado en contestar a Pablo Motos sobre su final en 'Gran Hermano'. Milá ha asegurado que tiene el programa metido en el alma. 16 años como presentadora de este reality show le han valido para mucho y pese a que no quería hablar de su sonada despedida, la presentadora ha asegurado que ha sido muy feliz en el programa pero que finalmente acabó con su salud: " Hice los dos últimos programas en unas condiciones físicas y mentales un poco raras aunque la gente no lo notó". "Lo pasé mal".

Milá también ha contado que después de su larga estancia en 'GH' decidió que había llegado el momento de abandonar y hacer otras cosas. Y además no ha dudado en asegurar que pidió dinero y la posibilidad de encabezar otros proyectos pero que la cadena no le ofreció lo que pedía.