10Amigos, la familia que se elige

FRIENDS

Se iba a llamar 'Friends like us', aunque también barajaron títulos como 'Six of one' o 'Insomnia Café'. La canción de la cabecera propuesta era 'Shiny Happy People', el sencillo del álbum 'Out of Time' que publicó en 1991 la banda REM, pero finalmente se decantaron por el 'I'll be there for you', de los Rembrandts, cuya letra habían compuesto precisamente David Crane y Marta Kauffman, creadores de la serie. Courtney Cox estuvo a punto de interpretar a Rachel en lugar de a Monica y también Ellen Degeneres fue barajada para dar vida al personaje que finalmente llevó adelante Jennifer Aniston. La trama principal iba a girar en torno a la relación amorosa de Monica y Joey, pero la química entre Ross y Rachel hizo que su noviazgo vertebrara las diez temporadas que duró la producción.

Eso es lo que pudo ser y no fue, eso que está tan de moda por culpa de 'La la land'. Nunca sabremos qué habría sucedido si esas decisiones iniciales se hubiesen impuesto, si nos habríamos convertido en tan fans de 'Friends' como lo fuimos desde 1994 hasta 2004. ¿Nos habríamos enganchado a una serie titulada 'Insomnia Café'? ¿Habrían tenido Monica y Joey una frase tan mítica como «Nos estábamos tomando un descanso»? ¿Habríamos asociado un estribillo como 'Shiny happy people holding hands.' a la amistad y al buen rollo como lo hacemos todavía hoy cada vez que suena 'So no one told you life was gonna be this way.'? Puede ser. Quién sabe. La televisión a veces es imprevisible y es complicado adivinar los factores por los que un producto triunfa y otros no.

'Friends' es un buen ejemplo de ello. Sobre el papel podría haber sido una comedia más sobre un grupo de amigos que intentan sobrevivir en Nueva York, que buscan sus caminos y se relacionan de diferentes maneras entre sí. Pero la audiencia se encariñó con ellos. Sus medias de audiencia nunca bajaron de los 20 millones de espectadores en Estados Unidos y algunos capítulos lograron atraer a más de 50. Y eso sólo en su país de origen. Porque el fenómeno alcanzó todos los rincones del mundo. En pocos lugares no sabrán quiénes son Phoebe, Chandler o Joey. Su éxito fue tal que los actores protagonistas llegaron a cobrar en las dos últimas temporadas un millón de dólares por cada capítulo, una cifra a la que hasta entonces sólo habían aspirado intérpretes cómicos míticos como Seinfeld o Kelsey Grammer (Frasier).

Conectar con el público

Pero más allá del triunfo a nivel de cifras y ratings el mérito de esta 'sit com' fue su calado, el modo en que supo conectar con un amplio público, que se identificó con sus personajes, que los tomó como referencia en su estilo de vida, y que se divirtió con ellos de forma entregada.

Algunos de los grandes aciertos de 'Friends' son evidentes: un reparto en estado de gracia con unos guiones que permitían a todos lucirse y crear una coralidad casi nunca vista en televisión. También ayudaba la duración de cada episodio (poco más de 20 minutos), un metraje que los americanos utilizan a rajatabla en las telecomedias y del que deberían aprender otras industrias (la española, sin ir más lejos). Otro aliciente era que el argumento se desarrollase en una ciudad tan atractiva para el espectador como Nueva York, aunque en realidad todo era cartón piedra y decorados afincados en Los Ángeles. La magia de la tele, ya saben.

La premisa de 'Friends' era un grupo de amigos, pero en realidad, la serie hablaba de nuevas familias, de esas que cada cual se va creando en su vida más allá de las impuestas. Y en ese concepto, tan amplio, había un buen número de espectadores que se veían reflejados.

Las historias no iban dirigidas a una generación concreta. En la cadena que la emitió, NBC, hubo discusiones y presiones para que se enfocase hacia un público específico, adulto o más joven, pero los guionistas ansiaban con que cualquier persona, tuviese la edad que tuviese, pudiera disfrutarla.

La serie fue creando un universo propio a lo largo de diez años y nunca decayó, pese a que algunas decisiones (el romance entre Joey y Rachel, por ejemplo) no terminaron de convencer a los seguidores. Los pisos, el Central Perk, el vecino de enfrente, el trabajo desconocido de Chandler, las bodas de Ross. son elementos que forman parte de nuestro imaginario y que difícilmente desaparecerá con el paso de los años.