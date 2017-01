'Gran Hermano VIP 5' | Toño Sanchís se va de la lengua y pone en peligro la permanencia de Tutto Durán en el 'reality'

Estos son los concursantes de la quinta edición de 'Gran Hermano VIP'.

Toño Sanchís ha estado a punto de poner en peligro la permanencia de Tutto Durán en la casa de Guadalix de la Sierra. Y es que el representante, que se ha convertido en el primer expulsado de la quinta edición de 'GH VIP', casi desvela el secreto que el canario tiene que mantener durante todo el concurso.

Una vez que llegó el mánager a plató, y después de que Jordi González le avisara de que tuviera cuidado al despedirse de sus compañeros para no desvelar el secreto del canario, el programa conectó en directo con Guadalix. Sanchís se dirigió a cada uno de ellos, pero cuando llegó el turno de Tutto el exrepresentante de Belén Esteban se fue de la lengua (Ver el momento aquí).

"¡Pero bueno Tutto! Me las has dado por todos lados. Me has colado lo de Miami, que venía en el coche...", dijo Sanchís. Segundos después se dio cuenta de su metida de pata, miró a Jordi González y bebió un trago de agua. Acto seguido, Toño intentó arreglarlo al darse cuenta de que la estaba liando: "Que has estado en Miami, Nueva York... En muchos países... Ya hablaremos, ya hablaremos. Ha sido un placer conocerte, eres un gran músico y sigue con tu música", concluyó después de que el presentador le dijera que ya había acabado su tiempo.