22 restaurantes se unen para denunciar la «estafa» de 'Pesadilla en la cocina'

Un total de 22 restaurantes han decidido aliarse para denunciar la "estafa" de 'Pesadilla en la cocina', programa que conduce Alberto Chicote, y celebrarán este jueves una comida en Madrid para fundar la primera asociación de "afectados" por el espacio televisivo de La Sexta.

El objetivo de este encuentro, impulsado, según desvela La opinión de Zamora, por Sole y Manoli, la primera encargada del restaurante Café Zamora y la segunda del Irlanda de Ferrol, es "reunir a todas aquellas personas que hayan pasado por lo mismo que nosotros: por qué unos negocios funcionaban y otros no, por qué a unos se les montaba un local impresionante y a otros no se nos tocaba la cocina, promesas incumplidas, vejaciones". "Al final, en el programa solo se puede lucir Chicote, no se nos enseña nada de cocina y firmas un contrato que si incumples te obliga a pagar una indemnización que te arruinaría toda la vida", explica Manoli al citado medio.

La reunión se celebrará en jueves, el mismo día de la emisión del programa. "Allí nos conoceremos todos", pues hasta ahora estos críticos de Chicote y su programa, hasta el momento no han trascendido sus nombres, sólo habían establecido contacto a través de un grupo de WhatsApp.