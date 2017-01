'Gran Hermano VIP' | El embarazoso momento de Terelu Campos en la cama de Ivonne Reyes

Estos son los concursantes de la quinta edición de 'Gran Hermano VIP'.

La visita de Terelu Campos a la casa de 'Gran Hermano VIP 5' ha dejado muchos momentos para la historia del 'reality'. Uno de ellos ha sido desvelado por Irma Soriano, otra de las concursantes de esta edición. Según la periodista, la hija de María Teresa Campos se ha meado en la cama de Ivonne Reyes.

El incómodo incidente salió a la luz durante una conversación en la que Irma revisaba junto a Terellu el paso de su compañera por la casa de Guadalix: "En estos días hasta te has meado en la cama", recordó Soriano. Lejos de negarlo, Terelu, entre risas, confirmó las palabras de su compañera: "Menos mal que llevaba el salvaslip y no he manchado demasiado", añadió dando veracidad a la historia.