El verdadero motivo del adiós de Rodolfo Sancho a 'El Ministerio del Tiempo'

'El Ministerio del Tiempo' es una de las ficciones más famosas de TVE. Aunque ha estado a punto de ser cancelada, finalmente Netflix acordó la participación en la producción de la serie, por lo que nuevas temporadas verán la luz en los próximos meses.

Pero, a pesar de que la serie continuará emitiéndose, varios rostros abandonan la ficción y entre ellos, uno ha llamado particularmente la atención por la importancia de su papel en la serie. Se trata de Rodolfo Sancho, que confirmó reciéntemente que ya no estára en las próximas temporadas de la ficción de TVE.

Hasta ahora, la candena no había explicado los motivos que habrían llevado al famoso actor a abandonar la serie. Pero en una entrevista en exclusiva a VerTele, TVE contó la verdadera razón por la que ya no contarán con el actor paras los nuevos capítulos. "Al concebir esta nueva temporada de 'El Ministerio del tiempo' teníamos la posibilidad de tener a Rodolfo y a Hugo, y el personaje de Pacino nos pareció más interesante. Queríamos centrarnos en la figura de Pacino en los nuevos capítulos, que nos pareció muy potente y fue la revelación del año pasado. Aún así no cerramos la puerta al regreso de ningún personaje", explicaron a 'VerTele'.

Los actores que protagonizan la exitosa ficción se encuentran actualmente rodando en Peñíscola, por lo que todo parece indicar que las nuevas tramas se podrán ver antes de verano, eso sí, esta vez sin Rodolfo Sancho.