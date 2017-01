El más querido en Cuba

Son las dos de la tarde en España pero toca dar los buenos días cuando preguntamos por el actor Jorge Perugorría (La Habana, Cuba, 1965) debido a las seis horas de diferencia que nos separan de Cuba. Al otro lado del teléfono una señora nos pide que llamemos dentro de diez minutos. La vida va más lenta en La Habana, aunque ahora el país vive tiempos de cambio. Esperamos un cuarto de hora de rigor y volvemos a intentarlo. «Buenos días, ¿llaman desde Europa?», es la inconfundible voz de Perugorría, que en esta ocasión interpreta uno de los papeles que más ilusión le hacía, el de Mario Conde (no confundir con el banquero español), el detective que protagoniza la saga literaria 'Cuatro Estaciones de la Habana' de su compatriota Leonardo Padura (Premio Princesa de Asturias de las Letras 2015). La adaptación en forma de serie de esta obra cumbre de la literatura negra caribeña, en la que también participan la actriz Juana Acosta y el director Felix Viscarret, se estrena este domingo a partir de las 22.20 horas en la plataforma de pago Movistar +.

«Para interpretar a Mario Conde busqué muy adentro, por todo lo que representa para nosotros los cubanos: es el personaje más querido en la isla. Padura se ha convertido en un cronista de la historia de Cuba durante los últimos 30 años y Conde representa a mi generación. Esto ha sido como evocar los recuerdos de mi juventud, del grupo de amigos que nos reuníamos a escuchar música que estaba prohibida y de las novias. Nosotros queríamos ser actores y teníamos un grupo de teatro, como Mario Conde, que se define como un nostálgico de mierda», explica con buen humor Pichi, como llaman cariñosamente a Perugorría.

¿Y usted es un 'nostálgico de mierda' también?

Los cuatro episodios se han rodado íntegramente en La Habana

(Carcajada) ¡Bueno! Yo no tanto, me he ido reinventado a medida que la realidad iba cambiando. Pero Mario Conde se quedó anclado en el pasado de alguna manera.

Los cuatro episodios que conforman esta serie se han rodado íntegramente en La Habana, donde se han recreado los barrios marginales de la capital a principios de los años 90, el periodo en el que este detective desordenado, frecuentemente borracho y desencantado intenta resolver sus casos.

'Noir caribeño'

«Durante la grabación bromeábamos con que habíamos creado un nuevo género, el 'noir' caribeño. Y de hecho lo es. Esta serie retrata La Habana de una forma espectacular, sobre todo los barrios decadentes que no suelen salir en el cine. La Habana es una protagonista más,», añade.

El único aspecto innegociable para Padura era que el actor que debía encarnar a Mario Conde fuera Perugorría. «Aparte de ser un lector de su obra, tengo la suerte de ser su amigo y te puedo decir que Leonardo ha quedado muy satisfecho del resultado, está muy feliz. De hecho los dos llevábamos como quince años tratando de llevar al cine alguna de sus novelas pero nunca se había logrado materializar este proyecto. Pero creo que ha sido mejor, porque el momento actual es perfecto para haberlo conseguido. En mi caso particular, mi madurez le viene perfecta al personaje», comenta el actor.

El peso del protagonismo femenino recayó en la actriz hispano-colombiana Juana Acosta, que acabó interpretando a Karina, una joven ingeniera que toca el saxofón y que acaba enamorando locamente al detective. «Juanita es una actriz estupenda, apasionada con su trabajo. Hasta estuvo trabajando con el acento y con el saxofón, que es el instrumento que toca su personaje. Coincidir con ella es de las cosas más bonitas que me ha pasado en esta serie», reconoce Perugorría.

¿El componente político se deja ver?

Paduro utiliza el género para caer en lo social. Lo 'noir' es importante, pero es un pretexto para contar la realidad cubana, lo social siempre está presente.

¿Realmente hay cuatro estaciones en La Habana?

(Risas) Aquí en Cuba realmente las estaciones son dos, la época de lluvias y la seca, pero siempre tenemos esa nostalgia de las estaciones. Por eso las cuatro novelas se conocieron como las cuatro estaciones.