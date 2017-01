HBO hará una precuela de 'Juego de Tronos'

Con el final de la exitosa serie 'Juego de Tronos' a la vista, los responsables de HBO ya están pensando en seguir exprimiendo la creación de George R. Martin en el futuro. «Hemos pensado en algunas posibilidades. No voy a decir que lo vayamos a hacer. Tiene que ser algo muy especial», señaló el presidente de la programación de HBO, Casey Bloys, a EW, aunque añadió una pista: «Preferiría que no fuera una secuela y dejarlo como está para no hacer algo que lo arruinase», apuntó el responsable. «Con una precuela, parece que habría menos presión que con una serie derivada», apuntó.