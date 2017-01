El concursante de la polémica del «tongo» en '¡Ahora Caigo!": «La gente me dice que denuncie»

Jesús Garrido ha sido el concursante de '¡Ahora caigo!' que más está dando que hablar estos últimos dias, después de que perdiera 100.000 euros por supuestamente pronunciar incorrectamente una respuesta.

No era la primera vez que Garrido llegaba a la final, y en su participación anterior ya logró llevarse consigo los 100.000 euros. Y estuvo a punto de repetir la hazaña, de no ser por la mala pronunciación de la respuesta.

La reacción del programa fue lo que hizo saltar la polémica, ya que primero dijeron que la respuesta había estado fuera de tiempo, pero al reproducir las imágenes se vio que no era el caso: el joven había dicho la respuesta dentro del tiempo establecido. Pero entonces, aprovechando la reproducción de las imágenes, desde el programa argumentaron que el concursante no había pronunciado correctamente el apellido de "Whoopi Goldberg".

El revuelo no tardó en formarse en las redes sociales, donde muchos usuarios señalaban al programa y hablaban de "tongo". El protagonista de la polémica ha asegurado: "La gente me dice que denuncie. ¿Estamos locos?". El concursante explica que no cree que denunciar sea justo. "Yo sería muy mal jugador si me quejara, encima de que me vuelven a invitar. ¿Qué tómbola te invita cuando has sacado el peluche grande?", defiende.