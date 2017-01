Edwin Howard Armstrong no pudo disfrutar en vida del éxito que llegó a alcanzar su visionario invento. Nacido en Nueva York en 1890, este ingeniero eléctrico formado en la Universidad de Columbia marcó la historia de la radio en los años 30 al desarrollar el sistema de transmisión por frecuencia modulada. Hasta entonces la radio comercial había funcionado mediante transmisiones de amplitud modulada (AM). El sistema desarrollado por Armstrong proporcionaba un sonido más claro y no se veía afectado por las interferencias de origen atmosférico. Lo tenía todo para revolucionar en poco tiempo la radiodifusión mundial, pero sus brillantes perspectivas de futuro se toparon con los intereses comerciales de la RCA, la corporación que dominaba la industria radiofónica en la época. Su presidente, David Sarnoff, se mostró impresionado con el invento, pero no estaba dispuesto a que el cambio tecnológico hiciera peligrar su negocio. Durante los años siguientes se dedicó a poner palos en la rueda de Armstrong. Arruinado y desmoralizado, el padre de la radio moderna se arrojó al vacío desde un decimotercer piso el 31 de enero de 1954. Su esposa, Marion, no se dio por vencida y dos décadas después la FM consiguió dominar por fin el panorama de la radio mundial.