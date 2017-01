Parecía que 1985 nunca iba a llegar a 'Cuéntame cómo pasó'. La serie de TVE sufrió este verano un periodo de incertidumbre sobre su renovación en incluso Antena 3 llegó a adquirirla antes de que la cadena pública igualara su oferta. Además, la investigación de Hacienda que pesaba sobre los actores Imanol Arias (Antonio Alcántara) y Ana Duato (Mercedes Fernández) no ayudó al proyecto. Esta noche, la ficción regresa a la parrilla (a partir de las 22.30 horas) y lo hace con Juan Echanove (Madrid, 1961) de nuevo en el papel de Miguel Alcántara. «Trabajamos para seguir empatizando con los espectadores».

Con tanta incertidumbre, este estreno será especial para usted.

Lo cierto es que toda esta historia de renovación o no a mí me pilló en Sudamérica, así que cuando volví nada había cambiado. Pero evidentemente el estreno de esta temporada es muy especial para nosotros.

Miguel va a sufrir una transformación vital.

Él es un hombre que anda un poco perdido en sus relaciones afectivas, ha apostado por la libertad, pero en esta temporada vamos a contemplar a un hombre que va y vuelve sobre su vida y su manera de pensar. Imprime a su vida toneladas de comedia.

Será el primero en acudir al nuevo Centro de Planificación Familiar.

Será uno de los primeros españoles que lo haga, pero haciendo preguntas 'para un amigo', no como si fuera él, y mirando a los lados antes de entrar por si le ve alguien (risas).

En 1985 Ronald Reagan visitó España, ¿era el Donald Trump de la época?

No, con Reagan se sabía hasta dónde podía llegar. Era un presidente de una derecha americana de arraigo y base, pero lo que aterra de Trump es que es absolutamente imprevisible. Reagan en este momento sería aceptado por la comunidad internacional.

El vestuario de la serie ya lo pueden traer de casa.

Sí, porque ya nos acercamos a nuestra época. Estamos en una España que ya no es la del bote de Cola-Calo, de la nevera y el Festival de Eurovision. Es un país gobernado por los socialistas, que ha superado un golpe de Estado y se encamina hacia Europa. En 1985 empezaba a ser actor, creo que incluso ya había rodado 'Turno de oficio' en TVE.

¿Impacta interpretar una época que vivió?

Claro, antes interpretaba un acto remoto, que tenía que ver con lo que había leído. En el 85 tengo que interpretar algo mucho más cercano, a gente de mi propia familia, a mí mismo. Eso que puede parecer una ventaja no lo es, porque te obliga a un trabajo más perfeccionista.

¿Lo tenían más fácil los actores entonces?

En aquella época no había tantos actores pero era una profesión muy selectiva. Este oficio ha vivido en la precariedad siempre. En todo caso es brutal, las cifras de ocupación están llegando a un punto dramático.

Ha interpretado desde a Fiódor Karamazov hasta a Franco. ¿Dónde queda Miguel?

Ocupa su propio espacio. Miguel Alcántara todavía no tiene una fecha final, con lo cual para mí es el personaje más presente dentro de mi colección. Cuando termine de hacerlo tendrá un sitio de honor.

¿Se ve entrando como Miguel en el Estadio Olímpico de Barcelona'92?

(Carcajada) No lo sé, yo soy poco mitómano y nada dado al fetichismo.

Doña Herminia (María Galiana) va a acabar siendo la más joven.

Claro, este es un problema para 'Cuéntame.'. Antes podíamos dar saltos temporales en la serie porque los niños crecían, pero ahora somos todos mayores.

¿Cómo ha afectado la presión a Ana Duato e Imanol Arias?

No ha sido nada grato para ellos; además, sus problemas son públicos. Tengo la absoluta seguridad de que todo lo que se les pueda achacar no ha sido un comportamiento doloso. Su caso tiene que ver con el desconocimiento que los actores tenemos de determinados aspectos que tiene que ver con Hacienda, que no somos expertos y nos la pueden colar cuadrada.