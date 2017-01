'Gran Hermano VIP 5' | Irma Soriano rompe a llorar después de recibir un pisotón de Toño tras nombrar a 'El Hormiguero'

Estos son los concursantes de la quinta edición de 'Gran Hermano VIP'.

Irma Soriano no ha podido aguantar las lágrimas y se ha derrumbado en el confesionario de 'Gran Hermano VIP 5'. Y es que, un comentario de la periodista en la mesa mientras todos estaban almorzando acabó convirtiéndose en un gran disgusto.

Todo ocurrió cuando Soriano hizo referencia a 'El Hormiguero', programa de la cadena rival, y elogió a Pablo Motos, su presentador, afirmando que "lo hace genial". En ese instante, Toño Sanchis, que se encontraba sentado a su lado, le dio un pisotón por debajo de la mesa. Irma no lo encajó bien y acudió al confesionario indignada.

"Estaban hablando de 'El Hormiguero' y, a mí, como me gusta hablar tanto, he hecho un comentario: que Antena 3 tuvo su paciencia y que Pablo Motos lo hace genial", se explicó. "Por favor, ¿qué pasa? No sé, esto es libertad de expresión. Considero que Telecinco y este programa y esta productora están por encima de eso para que yo me haya tenido que llevar una patada porque he hecho mi comentario sobre el programa", añadió.