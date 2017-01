Así es la cuarta persona más sexy del mundo

El actor escocés James McAvoy ha visitado la noche de este jueves 'El Hormiguero 3.0' para contar los detalles de su nueva película, 'Múltiple'.

Durante la entrevista Pablo Motos, conductor del programa de Antena 3, no ha dudado en preguntarle a McAvoy cómo lleva ser la cuarta persona más sexy del mundo, título que le otorgaron el mes pasado los lectores de la revista Glamour.

El actor entre risas ha asegurado que se ha quedado alucinado porque hace un año estaba el número 89 en el mismo ranking. Además, McAvoy ha contado cómo una chica se le acercó para decirle que estaba en su lista de chicos con los que podría liarse. "Estaba en una fiesta de disfraces y yo iba vestido de salsa picante, estaba bailando y charlando con un chico y me dijo que su novia era super fan mía, de pronto se acerca ella y me dice: sabes que eres una de las personas con las que me puedo enrollar". La joven le dijo que él estaba en la lista de chicos famosos con los que su novio le dejaría liarse una noche.