'Ahora Caigo', en el centro de la polémica por no entregar los 100.000 euros a un concursante

La polémica sobrevuela 'Ahora Caigo', programa presentado por Arturo Valls en Antena 3. Y todo por una decisión de la dirección que, al parecer, no ha gustado nada en redes sociales.

El concurso preparó el pasado 9 de enero una edición especial para celebrar su quinto aniversario en la que reunió a quince ganadores que el programa ha tenido durante estos cinco años de vida.

El protagonista indiscutible del día fue Jesús, que llegó al final del programa y a una pregunta de llevarse los 100.000 euros. La pregunta era: "¿Qué oscarizada actriz debe su nombre artístico a su tendencia a tirarse pedos?". Los segundos pasaban y pasaban y el concursante no acertaba con la respuesta hasta que contestó Whoopi Goldberg. "¡Sí!", gritó Arturo Valls.

Pero segundos después, la dirección del programa alertó sobre una posible irregularidad. "Vamos a ver, porque si has ganado, has ganado por un pelo", aseguró después el presentador. Tras volver a ver el vídeo en directo, Valls dijo: "Atención, qué fuerte, macho, porque estás en tiempo, pero aunque antes has dicho bien el apellido aquí hemos oído 'bolder', con lo cual la respuesta es incorrecta". Jesús se quedó sin los 100.000 y cayó por la trampilla.

Acto seguido, las redes sociales mostraron su descontento con la decisión:

Lo que habéis hecho hoy es como para no volver a ver el programa #ahoracaigo#tongo — Sandra North (@sandranorth_) 9 de enero de 2017

#ahoracaigo@antena3com lo que ha pasado hoy con jesus el concursante es denunciable la respuesta ha entrado! Tongo boicot que caigan ellos — piluki (@piliturrillo) 9 de enero de 2017