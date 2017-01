La segunda semana de enero llega con su temida cuesta y, como cada año, con la avalancha de estrenos de todas las cadenas de televisión. La Sexta ha vuelto a confiar en Cristina Pedroche (Madrid, 1988) como presentadora de su nueva apuesta, 'Tú sí que sí' (esta noche, a partir de las 22.30 horas), un formato idéntico al 'Tú sí que vales' que ya emitieron Telecinco y Cuatro entre 2008 y 2013 con Christian Gálvez a los mandos y que premia el talento de concursantes de diversas especialidades (canción, baile, equilibrismo.). El canal de Atresmedia quiere aprovechar el tirón que la presentadora vallecana arrastra diez días después de dar las Campanadas en Antena 3, canal que consiguió su mejor dato de audiencia de los últimos doce años (2.319.000 espectadores y el 17,3% de 'share'). Una mejora sustancial que ya se conoce desde hace tres fines de año como 'Efecto Pedroche', los mismos que ella ha ejercido de campanera embutida en esos sugerentes vestidos que siempre acaban dando que hablar.

«Como no tengo vergüenza me atrevo con todo, pero creo que no participaría en este programa, el talento se lo dejo a la gente talentosa. No se me da bien cantar, me defiendo bailando, cuento chistes malos. Lo bueno es que no soy la que juzga en este programa, porque decir eso no es plato de buen gusto. Aquí hago de amiga, de madre de los concursantes», explicó Pedroche durante la rueda de prensa de presentación del programa.

La labor de juzgar el talento, o la falta del mismo, recae en esta ocasión en la cantante extremeña Soraya Arnelas, la humorista catalana Silvia Abril y Rafa Méndez, coreógrafo y bailarín que ya cuenta con experiencia en este terreno después de ejercer como profesor del 'talent show' 'Fama: A bailar' (Cuatro, 2008).

La cantante Soraya, la humorista Silvia Abril y el coreógrafo Rafa Méndez componen el jurado

«Rafa quizá es el más duro, el más objetivo, porque Soraya es un poco ñoña y cuando el concursante llora, ella se emociona también. Silvia Abril, en cambio, es para mearte de risa con ella todo el rato. Su papel es el más fácil para decirle 'no' a la gente: aunque los rechace se marchan riendo», confiesa la presentadora sobre cada uno de los miembros de su jurado. El ganador recibirá un premio de 30.000 euros si logra previamente pasar a la gran final del concurso, a la que solo accederán doce aspirantes.

Debut en plató

Para Pedroche, a sus 28 años, este programa supondrá su debut como presentadora en un gran formato de plató. La actual colaboradora de 'Zapeando' ya hizo sus pinitos en 'Pekín Express' en 2014 y 2015, la primera ocasión en Antena 3 y el año pasado en La Sexta (13,6 y 7,6% de 'share' de media, respectivamente). Por lo que 'Tú sí que sí' supondrá su verdadera prueba de fuego televisiva.

«'Pekín Express' te hace crear un vínculo más estrecho con los concursantes que 'Tú sí que sí'. Por muchas horas que pases con ellos no compartes lo mismo que viajando por la India o Sri Lanka. Es verdad que me emociono cuando lo hacen muy bien, porque soy mucho de emocionarme, pero pasamos de puntillas por la vida de los concursantes», reconoce Pedroche.