La cadena The CW se encuentra en la primera fase de producción para una nueva versión de la serie 'Embrujadas', según información recogida por EFE. La popular serie (1998-2006) giraba en torno a las aventuras de tres hermanas brujas en su lucha contra el mal. Para esta nueva versión, The CW cuenta con Jennie Snyder Urman, que es la 'showrunner' (responsable máximo) de la comedia televisiva que encabeza la intérprete de origen puertorriqueño Gina Rodriguez ('Jane The Virgin'). La posibilidad de una nueva versión de 'Embrujadas' ha sonado en los últimos años en los círculos de Hollywood, unos rumores que no fueron acogidos con agrado por las actrices originales de la serie.