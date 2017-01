'Mi casa es la tuya' | Alejandro Sanz, José Andrés, Antonio Banderas e Iker Casillas entregan el testigo a David Bisbal

Bertín Osborne reunió en 'Mi casa es la tuya' a tres invitados de lujo y un cuarto que hizo acto de presencia a través de una vídeollamada. El cantante Alejandro Sanz, el chef José Andrés, el actor Antonio Banderas y el portero Iker Casillas fueron los nuevos entrevistados en su programa.

José Andrés fue el primer invitado de la velada. El cocinero, de padre vasco y madre turolense, y que tiene más de veinte restaurantes en Estados Unidos, habló con el cantante, entre otras, sobre su conflicto con Donald Trump. "Yo no he tenido ningún problema con nadie… Soy un emigrante que tengo con el presidente de los Estados Unidos un litigio. Lo intenté solucionar de buenas maneras pero no quiso. Me parece impresionante", confesó. El cocinero iba a abrir un restaurante en un hotel del nuevo presidente de los EEUU y en uno de sus discursos se metió con los latinos. El chef le advirtió que si no cambiaba su discurso no abría el restaurante y así fue.

Tras su entrevista, José Andrés y Bertín pasaron a la cocina, momento en el que se unieron Antonio Banderas y Alejandro Sanz. El actor desveló cómo Spielberg le ofreció el papel de 'El Zorro' e hizo un zapateo en la cocina que dejó a Bertín y al resto de los invitados con la boca abierta.

Por último, fue el turno de Casillas, que no acudió al programa por problemas con su avión, que no pudo despegar de Oporto por la densa niebla existente en Madrid. El portero fue el centro de las mofas de Alejandro Sanz sobre su fama de tacaño. "Para una vez que ibas a comer bien sin tener que pagar… ¿Es verdad que te compraste un anillo con la calavera de un águila para que cada vez que metieras la mano en el bolsillo se quedara enganchada?", le dijo el cantante entre risas.

Bisbal, el nuevo invitado de Bertín

La próxima semana, Bertín Osborne recibirá a David Bisbal. El almeriense acudirá en bicicleta a una de las casas seleccionadas por el presentador para fijar su residencia familiar en Madrid.

El cantante recordará sus vivencias en el barrio que le vio nacer y se emocionará al hablar de algunos de sus vecinos. Además, Bisbal hará una vídeollamada a su madre mientras cocina arroz y hablará con su novia, Rosanna Zanetti.