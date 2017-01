El polémico 'descuido' de la presentadora de las campanadas en Canarias

"En Canarias no tenemos a la Pedroche. Aquí manda Eloísa". Junto a este mensaje publicaba el usuario de Twitter @hiromahtani una fotografía de la presentadora Eloísa González durante la retransmisión de las campanadas en Canarias. En ella, se podía ver cómo el viento le jugaba una mala pasada al abrir su falda y dejar al descubierto sus partes íntimas y, al parecer, sin ropa interior.

La imagen pronto corrió por las redes sociales como la pólvora y ahora, la protagonista ha querido dar su versión. Aunque se toma con filosofía las habladurías, Eloísa asegura que sí llevaba ropa interior.

Según recoge El Español, la actriz y presentadora ha confesado que fue una "simple anécdota" y que "las redes están a ver qué pillan". "Ni me enteré, ni noté fresquito ni nada. Sí iba con ropa interior y además con medias", ha agregado desmintiendo la versión difundida por la red.

Además, la joven ha explicado lo ocurrido tal y como lo recuerda: "Estaba continuamente con la mano agarrándome la falda porque no me fiaba de la abertura, pero hubo un momento que me tuve que girar para hablar con mi compañera y mientras me daba la vuelta se levantó el viento y fue ahí cuando me avisaron por pinganillo de que se me había visto 'algo'", ha contado.