OT 2017: Reparto de temas y canciones de la Gala 9

Los concursantes durante el reparto de temas para la gala 9. / rtve El programa se emitirá el 2 de enero de 2018 por las fiestas navideñas y el 25 será la esperada gala de Navidad

La próxima gala de Operación Triunfo 2017 será la novena y, con motivo de las fiestas navideñas se emitirá el día 2 de enero de 2018, ya que el 25 de diciembre se transmitirá la ansiada gala de Navidad. Una semana más, toca defender los nuevos temas que se han repartido en la Academia para convencer al jurado de que merecen seguir en el concurso.

Reparto de temas para la gala 9 Cepeda 'Say you wont let go' de James Arthur Roi 'When I Was Your Man' de Bruno Mars Amaia 'Shake it out' de Florence + The Machine Aitana 'Chas y aparezco a tu lado' de Supersubmarina Miriam 'Dramas y comedias' de Fangoria Nerea 'Out here on my own' de Fama Ana Guerra Cabaret Alfred 'Insurrección' de El último de la fila Agoney 'Whithout you' de David Guetta

En su quinta semana como nominado, Cepeda ha escogido el tema 'Say you wont let go' de James Arthur, un tema relajado que se diferencia de sus elecciones anteriores.

Roi también ha optado por una balada en inglés para luchar por su permanencia en el concurso con 'When I Was Your Man' de Bruno Mars. El concursante fue escogido la semana pasada como 'favorito' por la misma audiencia que tendrá que decidir si lo salva de la expulsión.

Amaia tendrá que interpretar el tema 'Shake it out' de Florence + The Machine:

Aitana defenderá 'Chas y aparezco a tu lado' de Supersubmarina:

Miriam interpretará la canción 'Dramas y comedias' de Fangoria:

Nerea recuperará el tema 'Out here on my own' de Fama:

Ana Guerra pondrá ritmo a la noche al más puro estilo 'Cabaret' con la la banda sonora de la icónica película:

Alfred se pondrá El último de la fila para interpretar el tema 'Insurrección':

Agoney defenderá el tema 'Whithout you' del dj David Guetta:

Arranque coral

Los concursantes abrirán la gala con una actuación conjunta de la canción del maestro Serrat 'Hoy puede ser un gran día'.

Aquí puedes ver el reparto de temas y las reacciones de los concursantes: