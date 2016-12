Leonor Watling: «No quería ser una mujer florero»

Aunque la comunidad científica no está de acuerdo, algunos creen en la 'memoria del corazón'; es decir, que los órganos evocan recuerdos cuando son trasplantados. Este es el punto de partida de 'Pulsaciones', la nueva serie creada por Emilio Aragón que Antena 3 ya ha comenzado a publicitar y se estrenará a principios de 2017. En el reparto figura Leonor Watling (Madrid, 1975), que interpreta a Blanca, la esposa del neurocirujano protagonista. «Nuestra principal preocupación es que fuera creíble», avanza.

Después de una década, regresa a la televisión.

Ya no hay diferencias entre ambos mundos, tanto en actores, decoradores, técnicos de sonido. A mí, la verdad, me da igual en qué formato se haga o el género; son cosas en las que me fijo a posteriori, como la producción. Yo leí el guión del primer capítulo y me encantó. Era imposible decir no, con el aliciente de que, aun siendo televisión, eran cinco meses de rodaje, tenía un final.

No se quería atar a un proyecto de larga duración.

Sí, pero eso tiene mucho que ver con lo personal más que con lo profesional, de no sentir claustrofobia. A lo mejor llega un momento de mi vida en que eso cambia y firmo un contrato por diez años, pero ahora me daría angustia.

En esta ocasión interpreta a una mujer fuerte.

Mi miedo era que mi personaje fuera a convertirse en una mujer florero del protagonista, porque no me interesaba mucho. Está bien porque es trabajo y hay que pagar los colegios, pero no fue el caso. De todas formas, para mí la igualdad no es que los personajes femeninos y los masculinos tengan el mismo tiempo en pantalla, porque eso sería artificial.

¿Ha rechazado muchos proyectos de televisión?

¡Cómo molaría responder que sí! (risas). No, no es mi caso. Me gustan los proyectos cortos y me cuesta mucho embarcarme con una tripulación durante mucho tiempo. Además, me echa para atrás ser reconocida en la calle, y la televisión te hace más reconocible. Yo lo noto mucho cuando sale una película mía o un nuevo disco de Marlango, tienes que estar mentalizada.

¿La cadena influye?

Influye porque es una garantía más, pero en esta serie era todo tan alucinante que si lo hubiera hecho otra cadena como Telecinco hubiera pensado que estaban dando un cambio a su línea, un viraje. Es muy coherente con Antena 3.

Lo de la 'memoria del corazón', ¿echará para atrás a alguien?

Creo que no va a echar para atrás a los espectadores porque el primer episodio deja muy claro ese aspecto. Está todo en tierra además, la gran preocupación de esta serie es esa, que sea creíble y no ciencia ficción.

¿Pone alguna condición para sus papeles?

Siempre pido que las escenas de cama estén muy consensuadas. ¡Ah!, y que me den de desayunar (risas).

¿Qué tipo de series le enganchan?

Me gustaba mucho 'Vis a vis' (Antena 3), e incluso las series diarias, porque son muy jodidas de hacer y están a un nivel sobresaliente. Hablo de 'Amar es para siempre' o 'El Secreto de Puente Viejo'; allí los actores son auténticos gimnastas, me pongo a sus pies.

¿Le gustaría que la recordaran como una buena actriz o como una buena cantante?

Como una buena madre que fue todo lo buena amiga que pudo, que no es mucho, pero me conformaría.

¿Marlango tiene nuevo disco a la vista?

Empezamos a grabar en marzo, y hemos estado un año de gira, hasta en México o Argentina, muy bien todo.