«Estoy agradecida a Xena»

Pocos personajes despachaban tan alegremente a sus enemigos en la televisión de finales de los noventa como 'Xena, la princesa guerrera'. A esta valiente y atlética amazona que tuvo su propio 'spin-off', ya que originalmente era una secundaria de la serie 'Hércules: Los viajes legendarios', la interpretaba Lucy Frances Ryan (Auckland, Nueva Zelanda, 1968), más conocida como Lucy Lawless. Un papel que la haría mundialmente famosa y por el que a la actriz neozelandesa todavía le siguen preguntando a día de hoy («Haz tu grito de guerra», es la petición que siempre recibe cuando va a congresos de cómics o de televisión).

Quince años más tarde del final de aquella aventura tiene la vista puesta en otros mundos, en concreto en los de 'Ash vs. Evil Dead', la serie de humor negro y ciencia ficción cuyos últimos cinco capítulos estrena este lunes en el canal de pago dedicado íntegramente al terror 'Dark' a partir de las 666 (juego de palabras entre la hora y el 'número de la bestia' con el que la cadena se refiere a las 06:06:06 p.m.).

Esta serie protagonizada por Bruce Campbell recupera el imaginario de 'Posesión infernal', la trilogía cinematográfica de culto iniciada por Sam Raimi en 1981. O lo que es lo mismo: decapitaciones a golpe de sierra eléctrica, salpicones de sangre, hechizos y situaciones inverosímiles. Una trama que supone para los actores volver a su casa después del rodaje pringados de líquido viscoso y algo magullados.

«Puede parecer que estamos divirtiéndonos, pero el rodaje es un espectáculo increíblemente técnico, así que todo el mundo está mucho más centrado en el 'set' de lo que podría parecer. Cuando el director grita 'corten' es como si nos hubiéramos bajado de una montaña rusa. Si al público le está gustando, seguiremos con ello», explica Lawless a este periódico. Y cuando se le comenta la intención de Campbell de rodar cinco temporadas no se achanta: «¡Adelante!», responde. Al fin y al cabo sigue siendo Xena aunque ahora interprete a Ruby, un personaje misterioso que busca el origen de los estallidos malignos que ocurren durante la trama.

Reconoce que esto es lo 'más loco' en lo que ha trabajado.

Sí, lo pensé después de ver a Bruce Campbell filmar una escena de lucha donde su personaje era succionado por el cuerpo de un hombre a través de su colon. Se pasó dos días usando un pene de atrezzo a modo de sombrero después de grabar eso (risas).

Muy 'ochentero' todo.

Parece ser que vuelven a estar de moda. El mundo está en tal inquietud política, económica y medioambiental, que creo que la gente quiere escapar y eso se lo da la fantasía. Añoramos cuando todo era más simple, más suave.

Por eso no paran de recordarle su papel de Xena.

No tengo problemas con eso. Ese personaje trajo mucha comodidad y coraje a las personas que lo necesitaban en sus vidas reales. Así que estoy agradecida de haber sido parte de aquella serie.

De minera a actriz

La biografía de Lawless no está exenta de épica. Estuvo trabajando como minera de oro en Perth (Australia), estudió ópera durante tres años y viajó a Alemania para recoger uvas en el Rin, hasta que un productor televisivo se fijó en ella para dar vida a la indestructible Xena, un papel que iba a durar tres episodios solo (ya que era la villana), pero gustó tanto que acabó siendo un personaje recurrente que luego llegó a tener su 'spin-off'. «Soy muy aventurera. Si me atrajera un trabajo, aunque fuera en Papúa Nueva Guinea, me iría sin pensarlo», reconoce.

¿Y la ópera?

Para ser honesta, nunca me lo tomé en serio porque actuar es mi primer amor y, si vas a cantar, tienes que hacerlo todo el año. ¿Pero quién sabe?