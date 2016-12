El tremendo cabreo de Cristina Pedroche en 'Zapeando'

Cristina Pedroche se cabreó ayer de lo lindo. Y fue en directo, en una nueva edición de 'Zapeando', programa de La Sexta en el que colabora. La vallecana se disponía a presentar un vídeo cuando dos personas del público se levantaron sigilosamente y explotaron dos globos detrás de su silla.

"Joder, ¡iros a la mierda!", dijo la presentadora con cara de enfado y dando un golpe a la mesa. Acto seguido, se levantó y se fue de plató visiblemente disgustada. "No me gusta, ¿por qué me hacéis esto? Estoy mala, es que no me hace gracia", recriminó a Frank Blanco mientras él, así como el resto de colaboradores y el público se reían y aplaudían la broma.

"Estoy mala de la espalda, qué necesidad", continuó muy molesta Pedroche. Su compañera Anna Simón, que estaba a su lado, también se asustó mucho pero su reacción fue mucho más comedida: "Así no, que yo no pago seguro de mutua", respondió sonriente la de Mollet del Vallés.

Después del susto y abandonar el plató, Cristina Pedroche explicó a sus compañeros cómo se sintió: "En el fondo voy a ser sincera y reconozco que me hagáis estas cosas porque luego la gente disfrutará, pero es que lo paso muy mal".