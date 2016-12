Netflix estrena la misteriosa serie "The OA" producida por Brad Pitt

Netflix estrenará este viernes en todo el mundo una nueva serie de misterio y ciencia ficción, "The OA", creada por Brit Marling y Zal Batmanglij ("Sound of My Voice", "The East"), y producida entre otros por Brad Pitt.

La serie, de ocho capítulos, arranca de la mano de Prairie Johnson (Brit Marling), una chica ciega que regresa a la comunidad donde creció con la vista restaurada, después de un tiempo desaparecida.

La plataforma audiovisual ha mantenido en secreto hasta el último momento la producción de esta serie y no ha ofrecido muchos detalles del contenido, para mantener el misterio.

Entre los miembros del reparto se encuentran también Emory Cohen ("Brooklyn"), Scott Wilson ("The Walking Dead"), Phyllis Smith ("The Office"), o Jason Isaacs ("Harry Potter").

Marling protagoniza la serie y Batmanglij dirige todos los episodios. Brad Pitt, Dede Gardner, Jeremy Kleiner y Sarah Esberg de Plan B, y Michael Sugar de Anonymous Content ("True Detective", "The Knick") figuran como productores ejecutivos, junto con Marling y Batmanglij.

"The OA" se podrá ver a nivel mundial en exclusiva en Netflix a partir de las 9.01 hora española del viernes.