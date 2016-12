Muere a los 69 años Alan Thicke, el padre de 'Los problemas crecen'

El actor canadiense Alan Thicke, conocido principalmente por su papel de padre de familia en la célebre serie 'Los problemas crecen', murió hoy a los 69 años, confirmó su publicista.

El portal TMZ había informado previamente de que Thicke falleció a causa de un ataque al corazón mientras jugaba al hockey con su hijo Carter. Los servicios de emergencias lo llevaron de inmediato al centro médico Providence St. Joseph, de Burbank (California), donde murió.

'Los problemas crecen', la serie de la cadena ABC que se emitió entre 1985 y 1992, le dio fama mundial con su personaje de Jason Seaver, psiquiatra y patriarca de una familia de Long Island (Nueva York) donde la madre, interpretada por Joanna Kerns, acababa de retomar su carrera como periodista. Eso conllevaba que el personaje de Thicke trabajara desde su propia casa, tratando de hallar el equilibrio entre sus obligaciones profesionales y su papel hogareño al cuidado de sus hijos. El reparto de la serie incluía a Kirk Cameron, Tracey Gold, Jeremy Miller y un joven Leonardo DiCaprio.

"Me encantó. Estoy orgulloso de ella y orgulloso de su mensaje", dijo Thicke en una entrevista con el portal AVClub en 2010. "Comparto los valores familiares cursis que retrataba la serie. Estoy feliz por el papel y por lo que hizo por mí y por mi familia. Si por eso me recuerdan en mi tumba, estaré perfectamente cómodo con ello", agregó.

Thicke fue también conocido por componer la sintonía de series como 'Hello, Larry', 'Diff'rent Strokes' y 'The Facts of Life', además de crear la música para el formato original del programa 'La ruleta de la fortuna'. Además, escribió guiones de comedias de televisión como 'The Paul Lynde Show', 'Fernwood 2 Night', 'America 2-Night' y 'The Richard Pryor Show'.

Thicke llegó a la televisión estadounidense tras convertirse en una estrella en programas de Canadá e incluso se puso al frente del espacio nocturno 'Thicke of the Night', uno de los primeros intentos por acabar con el dominio de Johnny Carson y su 'The Tonight Show', de NBC.

Durante su carrera tuvo papeles como invitado en series como 'Matrimonio con hijos', '7th Heaven', 'Joey', 'The Bold and the Beautiful' e incluso 'Cómo conocí a vuestra madre', donde se interpretaba a sí mismo. Entre sus películas más recordadas se encuentran 'Raising Helen' y 'Alpha Dog'.

Thicke se casó en 1970 con su primera esposa, la actriz de 'Days of Our Lives' Gloria Loring, con quien tuvo dos hijos, Brennan y Robin, cantante pop conocido por temas muy comerciales como 'Blurred Lines'. La pareja se divorció en 1984 y, una década después, el actor se casó con la Miss Mundo Gina Tolleson, quien le dio su tercer hijo, Carter. Thicke y Tolleson se divorciaron en 1999. Volvió a contraer matrimonio en 2005 con Tanya Callau y recientemente regresó a la televisión con apariciones en series como 'This Is Us' o 'Fuller House'. También protagonizó el show de telerrealidad 'Unusually Thicke', sobre su vida personal.

"Estamos profundamente entristecidos. Tenía un talento tremendo", indicó Brad Schwartz, presidente de Pop TV, que emitía ese formato. "Para todos los que le conocíamos, era un padre fantástico y un verdadero caballero. Tuvimos el privilegio de trabajar con 'el padre favorito de América'. Sentimos enormemente su pérdida", concluyó.