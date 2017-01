La misión del Ministerio del Tiempo en la Comunitat

Toda misión reservada implica restricciones a la hora de acceder a la información. La de 'El Ministerio del Tiempo' en la Comunitat no es la excepción. La buena fama de la serie ofrece una garantía: la Historia está en buenas manos. La producción de TVE y Onza Entertainment respeta el pasado pese a que juega con él como materia prima. La Historia no se adultera, no se corrige, no se corrompe. Todo son licencias de la ficción que sirven para reivindicar a personajes relevantes (Cervantes, Velázquez, Torquemada, Adolfo Suárez, etcétera).

Los trabajadores del Ministerio conocen algunas puertas y otras no. Sucede lo mismo con las tramas de la tercera temporada: se conocen las de las dos primeras temporadas (ya emitidas), pero las del futuro (el mañana también está vetado a los agentes de la serie) son prácticamente inaccesibles. Pese a todo ayer en Peñíscola se hablaba de un posible rodaje de 'El Ministerio del Tiempo' en la localidad, como ocurrió con 'Juego de Tronos'. El pasado noviembre trabajadores de Onza Entertainment se trasladaron al municipio para buscar localizaciones. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS de fuentes de la productora, a principios de 2017 se rodarán exteriores en playas de la Sierra de Irta para capítulos de la próxima temporada.

Las referencias a la cultura valenciana y los guiños a la Comunitat son habituales

Habrá más vinculación de la serie con la Comunitat. 'El Ministerio del Tiempo' prevé dedicar un capítulo a Joanot Martorell. Todo indica que será en la próxima temporada, donde también aparecerán el pintor Goya, el poeta Gustavo Adolfo Bécquer y los Beatles. No sería la primera inclusión de Javier y Pablo Olivares, creadores de la serie, en la vida del autor de 'Tirant lo Blanch', dado que se interesaron en la adaptación cinematográfica, aunque el proyecto final recaló en Vicente Aranda.

En la nueva temporada, 'El Ministerio del Tiempo' afrontará temas como la guerra fría, el Madrid de la Duquesa de Alba, la conquista de América, el esplendor del Siglo de Oro o la decadencia de la España de finales del XIX.

Las referencias a la cultura de la Comunitat son habituales. En este punto se aprecia que detrás de algunos diálogos está el valenciano Paco López Barrio. Sólo así se puede explicar la conversación en Salvador Martí y Ernesto Jiménez, que interpreta el valenciano Juan Gea en el capítulo 'El tiempo en sus manos' de la segunda temporada. El primero pregunta a su hombre de confianza si nunca en su vida ha hecho una locura. Ernesto asiente y contesta: «ir a la Tomatina de Buñol». Otro guiño a la región es cuando el camarero de un bar, que encarna el valenciano Diego Braguinsky, y Ernesto hacen referencia a la expresión «tener sangre de horchata».

En 'El Ministerio del Tiempo' es frecuente ceder la dirección de algunos capítulos a cineastas invitados. El valenciano Paco Plaza se hizo cargo de 'Tiempo de Magia', episodio cuatro de la segunda temporada. El realizador de '[REC]3: Génesis' se ha declarado fan de la serie de Javier Olivares. La colaboración con 'El Ministerio del Tiempo' se gestó en un encuentro entre Plaza y Olivares en Valencia Negra.

La serie se ha convertido en un referente en internet por el fenómeno fan y por el ambicioso proyecto transmedia que expande el universo de la serie más allá de la pantalla de televisión, con podcast, webserie, intranet o experiencia de realidad virtual.