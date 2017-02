Manotazo a MrGranBomba tras llamar 'cara anchoa' a un repartidor

que vergüenza, únicamente le ha dicho cara anchoa!!! creo que no es motivo para soltarle un guantazo! y la gente que insulta conduciendo?? que estamos sin civilizar o que???? no podéis ir paseando la mano a la primera de cambio, me parece fatal por el agresor y ojala le juzguen aunque se va a quedar en una falta leve seguro y el guantazo le habrá dolido mas. Es un chuleta de playa