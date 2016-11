Un portero que juega con gafas, un mediapunta con 74 años que además es el presidente y fundador del equipo, un estadio compartido y un terreno de juego inclinado y de tierra. No es otra comedia de cine español, es el F.C. Os Chaos de Amoerio (Orense), que juega en Tercera Regional, y consiguió el dudoso honor de convertirse en el peor combinado del fútbol mundial tras estar 977 días sin ganar un solo partido. Hasta que llegaron Michael Robinson, Raúl Ruiz y el exfutbolista Donato. Los tres insuflaron un nuevo espíritu y al fin llegó la tan ansiada victoria. Así arranca el primer episodio de 'Caos F.C.', el nuevo programa que el canal #0 de la plataforma de pago de Movistar + estrena este jueves (a partir de las 22.00 horas). En cada uno de los seis capítulos intentarán remontar el rumbo de equipos sumidos en el desastre, siempre con la ayuda de un exfutbolista de talla mundial. Eso sí, no veremos jugadas espectaculares ni golazos.

«No me lo he pasado tan bien en mi vida. Este programa me ha enseñado una parte del fútbol que no sabía que existía. Siempre me he considerado un amante del fútbol, pero estos chicos viven por este deporte a cambio de nada. Ha sido fantástico», explicó ayer Michael Robinson, exfutbolista de Liverpool y Osasuna y presentador deportivo, durante la rueda de prensa. «Es el 'National Geographic' del fútbol», añade. En esta peculiar versión futbolera de 'Pesadilla en la cocina', pero con menos exabruptos, han colaborado los exfutbolistas Pedja Mijatovic, Pablo Alfaro, Marco Senna, Donato, Rafael Alkorta y el entrenador Gregorio Manzano. Cada uno de ellos ha intentado ayudar a un equipo en apuros de distintas partes de la geografía española pero con un denominador común: la derrota. No todos han tenido suerte y la mayoría han acabado perdiendo sus partidos, pero otros, como Mijatovic, presumen de haberlo conseguido. «Yo vengo de un país pequeño, Montenegro, y de joven sí que me ha tocado jugar en campos pequeños, ha sido como volver a los orígenes. Además creo que soy de los pocos entrenadores de este programa cuyo equipo ha ganado (carcajada)», recuerda él.

«¡Hasta de exfutbolista mete puyas el Pedja! Este programa me ha hecho recordar cuando mi padre jugaba en equipos de aficionados y me levantaba a las siete de la mañana para despertarle a él. Trata al fútbol con un respeto enorme, lo dignifica», le responde Pablo Alfaro, ahora retirado tras pasar por el Sevilla y el Zaragoza.

«No me lo he pasado tan bien en la vida», dice el ex de Osasuna

Presidente y jugador

Si hay una persona que pueda definir el espíritu de 'Caos F.C.' es Pepe 'Pego', que a sus 74 años se sigue vistiendo de corto y pese a su edad demuestra más toque que algunos de sus compañeros. En 1980 regresó a su Galicia natal después de trabajar en Alemania y fundó el Os Chaos. Desde entonces ha ejercido de jugador, presidente y todo tipo de roles, hasta pinta las líneas del campo. En el programa dejará con la boca abierta a más de uno cuando le vean dar pases de tacón o aguantar los noventa minutos como si fuera un chaval. «Para nosotros ha sido una maravilla este programa. Estamos encantados, hasta el Ayuntamiento va a proyectar el primer capítulo en pantallas grandes en el pueblo», comentaba el veterano jugador, antes de emocionarse mientras el auditorio de la Real Federación Española de Fútbol de las Rozas rompía en aplausos.