El servicio de 'streaming' de HBO costará 7,99 euros al mes

El servicio de 'streaming' de HBO llegará a España antes de que termine el año y la suscripción mensual costará 7,99 euros al mes, han informado fuentes de la compañía estadounidense en un comunicado.

HBO España, como se llamará el servicio, ha lanzado hoy su página web, en la que informa de que las series 'Juego de tronos', 'Westworld', 'The Night Of', 'Girls', 'Divorce' y 'The Young Pope' formarán parte de su catálogo.

'True Detective', 'Los Soprano' y 'Sexo en Nueva York' también estarán incluidas en su oferta audiovisual. Desde HBO España han indicado que la suscripción permitirá dos visionados simultáneos desde distintos dispositivos.

Esta mañana, Vodafone anunciaba que el servicio de HBO llegaría "muy, muy pronto" a España y el precio que tendría el servicio. La operadora de telecomunicaciones ha llegado a un acuerdo con la cadena estadounidense para ofrecer a sus clientes un acceso exclusivo al servicio.

Cuando llegue España, HBO tendrá que competir con servicios como Netflix o Movistar+.

El director de Televisión de Vodafone España, Ignacio García-Legaz, ha explicado que este acuerdo exclusivo de HBO con la operadora en España, anunciado el pasado mes de mayo, tiene una periodo a duración a 'medio plazo', con la posibilidad de ampliarlo a largo plazo.