¿Qué fue de Belinda Washington?

Belinda Washington saltó a la fama como una de las 'chicas Hermida' en 1991. Pero su fama se consagró en 1995 presentando '¡Qué me dices!', uno de los primeros programas de prensa rosa de la época, en el que trabajó durante tres años.

Más tarde, con un público fiel ya adquirido, se hizo cargo del programa 'De domingo a domingo' (1997-1998). Después sustituyó a Carmen Sevilla en 'Telecupón' y presentó 'La trituradora' (1999) y 'Grandiosas' (2000), con Rosa Villacastín y Lolita Flores.

Además de programas de televisión, también ha sido actriz en series como 'La casa de los líos', 'Hermanos de leche' y ' Con dos tacones'.

En televisión, ha sido invitada a la primera edición de 'Tu cara me suena' de Antena 3, dónde imitó a Rita Hayworth interpretando «Put the Blame on Mame» de la película Gilda.

En 2014 visitó Valencia con la obra de teatro 'Ni para tí, ni para mí', junto a Miriam Díaz-Aroca.

Actualmente actúa en la serie 'Yo quisiera', para Divinity. Y también ha aparecido en la webserie 'Paquita Salas'.