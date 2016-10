25 insultos que hemos aprendido con las series

No es lo mismo exclamar “olé tus cojones” que “no me toques los cojones”. En según qué contexto usar ‘cojones’ puede implicar admiración o enfado. Los insultos y tacos a veces tienen un poder catártico. Son palabras como otras cualesquiera, sí, pero uno dice ‘mesa’, ‘silla’ o ‘almacén’ y no se queda tan a gusto como cuando suelta un ‘cabrón’ o un ‘hostia’ a tiempo. Evitan darse un cabezazo contra la pared. ‘Joder’ en ocasiones libera mucho. Me refiero a decirlo en alto. Canalizas toda la mala energía a través de esa palabra y expulsarla produce una sensación de desahogo. Y todo eso juntando unas simples letras.

