El PSOE protagoniza la mejor serie de la temporada

Quién nos iba a decir que la mejor serie del inicio de la temporada la íbamos a seguir en vivo. Producida en España y retransmitida desde Ferraz. Durante una semana hemos asistido a una trama a la que no le ha faltado de nada para mantenernos enganchados: tensión, giros inesperados, cliffhangers, villanos, mártires, secundarios arrebatando escenas y hasta algún salto de tiburón. Todos los elementos que sirven para alimentar nuestra adicción han sacudido en los últimos días nuestra realidad, como si formásemos parte de un experimento. Como si la burbuja seriéfila no tuviera límites y explorase nuevos terrenos, no contenta con haber invadido todas las pantallas, las redes sociales o la radio.

Lee el post completo en este enlace.