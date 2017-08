«En este trabajo hay que estar en forma» En agosto, Verónica Sanz aparca los reportajes y se coloca al frente del programa. / ariane olivencia Verónica Sanz pasa el mes de agosto al frente de 'Las mañanas de Cuatro'.Tres horas diarias de directo: «Un auténtico máster» IRMA CUESTA Viernes, 18 agosto 2017, 00:49

A Verónica Sanz se la ve encantada. Tres años sustituyendo a Javier Ruiz al frente de 'Las mañanas de Cuatro' cada vez que al presentador le toca descansar han sido para esta periodista catalana, loca por su profesión, el mejor máster televisivo al que uno puede aspirar.

- ¿Cómo se llevan tres horas en directo?

- La verdad es que físicamente es durísimo. A lo largo del programa igual tienes que lidiar con siete u ocho entrevistas y, aunque luego se te pasa volando, la realidad es que hay que estar fuerte. Para los espacios de publicidad me llevo un plátano, o un yogur. Hay que reponer fuerzas y estar en forma para conducir un programa como este.

«Estoy indignada con el mundo del fútbol. Está todo corrompido»

- Vamos, que cuando acaba agosto está usted agotada...

- ¡No! Es exigente pero se lleva bien porque hay detrás un equipo que funciona de forma increíble. Es perfecto y hace que todo resulte mucho más fácil y que el resultado sea el mejor.

- ¿Cómo se siente más cómoda, como reportera o como presentadora?

- La realidad es que presentando me siento muy cómoda. Yo ya había conducido programas en televisiones de ámbito autonómico o sectoriales, como Barça TV, pero presentar 'Las mañanas de Cuatro' es un auténtico máster. Creo que el trabajo es más intenso. Como reportero, igual te toca hacer una gran cobertura y tienes que darlo todo en un día, pero el presentador debe estar siempre al máximo. La verdad es que me siento muy bien en este papel y, aunque me gustan las dos cosas, opino que es mucho más duro presentar.

- ¿Cómo va el verano? No se quejará de que no hay información...

- ¡Para nada! Siempre hay temas. Este año tenemos la huelga de los trabajadores del Prat y también una buena agenda de noticias políticas. La semana pasada se firmó el primer pacto autonómico entre PSOE y Unidos Podemos y el asunto es muy relevante en este panorama político dividido que tenemos. Siempre hay cosas. El año pasado no teníamos Gobierno y durante el mes de agosto Mariano Rajoy se reunía todos los días con los líderes del resto de los partidos para tratar de cerrar un pacto. No sé lo que es un tema de relleno.

Desconexión forzada

- ¿Cómo desconecta uno si, además de ese trajín de trabajo, va y se casa con otro periodista?

- Jajaja... Muy fácil: teniendo dos hijas, una de tres años y medio y otra de seis meses. La desconexión es obligatoria. Llegamos a casa y lo que las niñas quieren es ir al parque o la piscina; desde luego, nada de oír hablar de noticias.

- Catalana, expresentadora de Barça TV, imagino que habrá seguido el 'asunto Neymar' con verdadero interés.

- Desde luego; aunque en 'Las mañanas de Cuatro' no cubrimos tanto la información deportiva, seguimos especialmente a los que defraudan a Hacienda. La verdad es que estoy indignada con el mundo del fútbol porque aparentemente está todo podrido. La Federación, los clubes -que deben cientos de millones- y los jugadores, condenados o supuestos defraudadores, según los casos. Vivo todo esto con bastante desilusión.

- ¿Y cómo vive el asunto catalán?

- Veo con preocupación cómo los catalanes están divididos y lo difícil de poder contentar a todos. En cualquier caso, ese debería ser el primer punto en la agenda de Mariano Rajoy.