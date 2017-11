Leonardo Sbaraglia: «Trabajar para HBO está idealizado»

El actor Leonardo Sbaraglia forma parte del elenco de una cinta 'El desentierro'. Confiesa que elige los proyectos que «le tocan». Por ello, en su filmografía se encuentran títulos como 'Intacto' o 'Relatos salvajes'. Incluso, ha llegado a rodar para la cadena estadounidense HBO 'El hipnotizador'.

-¿Es su primer rodaje en Valencia?

-Sí. He estado muchas veces en la ciudad pero nunca rodando tanto tiempo.

-¿Cómo un actor con su trayectoria se atreve a decirle que sí a un director novel como Nacho Ruipérez?

-Me pareció un guion muy bueno y que estaban dadas todas las condiciones para poder hacerlo. Yo conocí a Nacho el año pasado en Cinema Jove y me hablaron de esta película. Tuve la sensación de que se podía hacer algo interesante.

-¿Cómo es su personaje en 'El desentierro'?

-Es el de un padre, un hombre con mucha fuerza y gran sentido de la vida. Se enamora y su hijo se va enterando de que su padre quiere a una mujer que está esclavizada por la trata de blancas.

-¿Se puede decir que se mueve mucho más en el 'thriller' que en otros géneros?

-Puede ser. Aunque es verdad que cuando elijo un guión no lo hago porque sea de un género o de otro. Si hay algo que tengo pendiente es hacer más comedia. Todo depende de si un proyecto te toca o no.

-Vive a caballo entre España y Argentina...

-Donde más estoy es en España.

-¿Eso le permite tener una visión más crítica o más completa del cine que se hace tanto allí como aquí?

-No tengo una mirada tan crítica. Lo único que se puede criticar es la exhibición. Hay grandísimas películas que no llegan a estrenarse. El hecho de que uno participe en un proyecto, que veas que es una maravillosa película y que no la vaya a ver nadie... Eso es algo que me preocupa.

-¿Y cambia mucho la forma de trabajar para una cinta como puede ser 'El desentierro' a hacerlo para HBO como rodó 'El hipnitizador'?

-Pero es que esta película es una gran producción. Tiene todas las condiciones para ser una cinta grande. Lo de trabajar para HBO está idealizado.

-¿Vivimos tiempos de 'Relatos salvajes'?

-Yo creo que vivimos tiempos, en todo el mundo, donde el poder está buscando más poder. El sistema neoliberal está buscando ser más feroz y está mostrando los colmillos.