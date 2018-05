Toreo bueno y éxito social en la plaza de Bocairent

valencia. Exuberante Andy; torerísimo y centrado Cayetano; sin suerte López Simón; muy valiente Román; una mascletà de fiesta y decisión Jesús Chover; los novillos de Fernando Peña desiguales; total siete orejas y al final todos, más que felices, orgullosos. Esta crónica se la debo a las informaciones en directo, puntuales y detalladas de Pedro Toledano, de Ximo Soler, del doctor Carbonell, de José Silvestre, del empresario Alberto García que no cabía de gozo, de Ali y de un montón de amigos más que ayudaron a lidiar un catarro cabrón que me dejó en casa compuesto y sin Bocairent.

Más allá de lo artístico, es evidente que el triunfo de la tarde fue social, colectivo. Un grito de rebeldía contra los tibios y sobre todo contra los que quieren arrasar la tauromaquia desde el pensamiento único y la intolerancia. El «No hay billetes» -tres mil personas en un pueblo de poco más de cuatro mil almas- debe ser un pasaporte para el futuro. El último baluarte taurino de la comarca no se rinde. Tras lo de ayer está claro que el Bocairent taurino vive. Ciento setenta y cinco años después de aquella acción tan arriesgada como social que atacaron los prohombres del pueblo, construir una plaza de toros para paliar una crisis industrial que afectaba a toda la población, la plaza de la Serreta se mantiene en pie, lozana e irreductible como la roca misma en que se cimienta. Y ayer, además, repleta como señal de vigencia. Ha bastado el estímulo conveniente y necesario: un buen cartel, una buena razón, la implicación de los aficionados, hay que valorar el trabajo de la Peña Esplá, y una empresa profesional, para que la población entera invadida de visitantes llenara restaurantes y bares en lo que ahora se llama dinamización económica de las ciudades.

A la hora en punto, apareció en el ruedo la Associació Unió Musical de Bocairent, hay costumbres que son leyes y si no hay desfile musical previo, doy fe, en Bocairent no hay toros. Se guardó silencio en recuerdo y homenaje a Paquito Esplá, fundador de la dinastía que en la tierra es referencia de hombre cabal; y se entregó un trofeo a Levantino, banderillero de la tierra de poderosas maneras.

A partir de ahí surgió una exhibición de monta y toreo a cargo de Andy, lujo y variedad en las cabalgaduras, con un momento cumbre sobre Pintas, mató pronto y cortó dos merecidas orejas. Una se llevó Cayetano, para el que el público pidió más galardones, por una actuación especialmente brillante con el capote y una faena que tuvo ajuste y ritmo. Sólo el pinchazo previo a la estocada debió influir en el juicio presidencial, que no tuvo en cuenta el carácter de festival del festejo. No tuvo suerte López Simón con un novillo que apenas pisó el ruedo se lastimó en una voltereta y se defendió en exceso, obligándole a la brevedad. Román se mostró muy valiente con un toro que embestía descompuesto y sin ritmo. Lo cuajó con la zurda en una faena a más y le acabó arrancando las dos orejas. Jesús Chover hizo faena al más puro estilo sorista, desde la porta gayola y las banderillas a un trasteo intenso y variado, aderezado con toda clase de alardes, que fue premiado con dos orejas a pesar de pinchar. Los novillos de Fernando Peña, bien presentados, no regalaron nada. El mejor fue el sexto, al que dieron la vuelta al ruedo. Y punto final. Por esta vez no me he podido traer un herbero -aguardiente- de la serra Aitana que todo lo cura, pero volveré a por él.