Las terrazas culturales llenan la Comunitat Valenciana El grupo Elefantes actuó el pasado sábado en la azotea del Veles e Vents en Valencia. / Manuel Molines Música, teatro y ocio infantil ganan terreno en las azoteas, las playas y los jardines valencianos LAURA SANFÉLIX VALENCIA. Jueves, 17 agosto 2017, 20:41

El cierre de los centros de arte y ocio durante la temporada estival deja un gran vacío en verano en lo que a la cultura se refiere en la Comunitat. Por suerte, durante los últimos años han aflorado numerosos locales y establecimientos que «sustituyen» a los clásicos teatros, museos o auditorios durante el mes de agosto. Se trata de 'terrazas culturales' o espacios que, habitualmente, no están pensados para ofrecer cultura al público, pero que utilizan la música, la comedia o las artes escénicas como reclamo. Asimismo, el hecho de ser emplazamientos abiertos es un añadido para la clientela, que en los días calurosos busca disfrutar del entretenimiento en el exterior.

En la Comunitat Valenciana se encuentran un sinfín de lugares con estas características. No todos tienen el mismo formato ni la misma oferta cultural, pero lo cierto es que todos se caracterizan por hacer y ofrecer un nuevo concepto de cultura que últimamente parece ser tendencia. Desde el Jardín Botánico de la Universitat de València hasta en un chiringuito en la playa de la localidad de Sagunto se puede disfrutar de música, teatro, monólogos y espectáculos para los más pequeños.

La terraza del Veles e Vents de la Marina de Valencia es una de las muchas posibilidades culturales que se encuentran en la capital del Turia. Este verano está siendo escenario de los proyectos 'Live The Roof' y 'Dijous al Veles'. El primero es una idea creada en Andalucía por el director de esta red de conciertos, Antonio Romero, que ofrece la oportunidad de deleitarse con un buena sesión de música en las azoteas de diferentes ciudades españolas. El proyecto llegó a la ciudad de Valencia hace tres años de la mano de la empresa Saltarinas. Sus responsables destacan «la cercanía y la intimidad con los artistas» como los puntos fuertes de las sesiones. Músicos como Viva Suecia, El Kanka o L.A. pasarán en los próximos días por esta terraza cultural. Por otra parte, 'Dijous al Veles' es la propuesta del espacio Amstel Art que desde el 1 de junio lleva ofreciendo conciertos de intérpretes valencianos todos los jueves. Las próximas citas en la terraza tendrán entre sus artistas a Odd Cherry, Mireia Vilar, Emma get wild y Naima Jazz Trio.

También es posible disfrutar de la música bajo los frondosos árboles del Jardín Botánico de Valencia gracias a 'Sons al Botànic', un ciclo de conciertos acústicos en un entorno único rodeado de vegetación. La empresa Saltarinas también es la encargada de gestionar esta terraza cultural que este año celebra su tercera edición y que al igual que en el proyecto 'Live The Roof' busca la intimidad del artista con el público. Sus próximos intérpretes invitados serán La Habitación Roja el 25 de agosto y Smile el 15 de septiembre.

Otro lugar en el que nace la cultura y el entretenimiento es Gauthier Comedy, un local instalado en la localidad de Canet de Berenguer desde hace ocho años, que nació con la intención de diferenciarse de cualquier otra terraza y «ofrecer un ocio sano para todos los públicos, apostando desde el primer día por los cómicos y artistas más importantes del país». Así lo explican Iván Guerra y José Antonio Salamanca, los creadores del establecimiento por el que han pasado artistas de la talla de Dani Rovira, Leo Harlem, Goyo Jiménez, Ángel Garó y David Guapo. Los impulsores aseguran a LAS PROVINCIAS que les gustaría «dar un paso más hacia obras de teatro exclusivas con gente de mucho renombre» y poder llegar a ser «un referente en toda España». En Gauthier Comedy también hay espacio para los más pequeños, de hecho el próximo martes 'Canta Juegos' pisará el escenario de este local.

Heron City es otro de los espacios que se suma a este listado. Todos los viernes y sábados de agosto el centro de Paterna ofrece conciertos gratuitos en el Escenario Circular. Desde música jazz hasta 'reggae' inundan el complejo este mes con una programación para todos los gustos. Entre los intérpretes de esta cita están los valencianos Eddy and the Ice Band Swing, que recordarán a artistas como Frank Sinatra o Michael Jackson, y la banda tributo a Los Beatles, The Blisters.

La cultura a orillas del mar

También hay cabida entre estas terrazas culturales para los amantes de la costa. En la playa de Sagunto se erige el Chiringuito Calipso que ofrece una amplia programación de conciertos de música con estilos muy diversos. Entre los artistas que han pasado y pasarán durante este mes por su terraza se encuentran La Chamana, Son d'Açí, Big Hollers, Gon vs Ser Humano, Saï Saï o Frankenstain Danddys. Asimismo, Calipso ofrece algunas sesiones de teatro y animaciones infantiles cada lunes.

Por otra parte, Surikato Mambo, instalado en la playa de la localidad castellonense de Almenara, nace de la mano de tres amigos, Juan Antoni, Lina Badenes y Francis González. Según Antoni, «la idea era montar un chiringuito, vender cervezas y copas y poder ofertar a la gente lo que realmente a nosotros nos gusta ver cuando también salimos por ahí: música en directo, 'dj's', teatro, cine de verano y cena de sobaquillo». «Aunque al no cobrar entrada pueda parecer que le estemos dando poca importancia a los artistas, en realidad lo que pretendemos es que todo el mundo pueda disfrutar de la cultura», asegura uno de los fundadores de Surikato. «Lo que intentamos conseguir es que todo el mundo, incluso la gente que no tiene ganas de buscar ocio, lo tenga sólo al alcance de una cerveza», dice.

En el futuro, más emplazamientos se van a sumar a esta tendencia. Entre ellos, Redetejas, un proyecto que abre las azoteas del mundo como espacios de activación cultural y que estará en su próxima temporada en Valencia. Estos lugares confirman la existencia de una nueva forma de hacer cultura y muestran la evidencia de que con tan sólo una terraza, un jardín o una azotea se hace disfrutar a la gente de la música, monólogos o cualquier otra forma artística.

Quizás a veces el espacio no importa tanto, sólo que haya alguien deseando expresar algo y alguien que escuche.