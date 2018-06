'Terminator' ficha al actor valenciano Enrique Arce El actor valenciano Enrique Arce. / rafael bravo El intérprete, conocido por la serie 'La cárcel de papel', intervendrá en la sexta entrega de la saga con Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton N. CAMACHO Sábado, 9 junio 2018, 00:46

valencia. «Estoy muy contento, muy ilusionado». Estas esran las palabras del actor valenciano Enrique Arce después de que él mismo confirmara en una red social que participará en la sexta película de la saga 'Terminator'. El intéprete, que actualmente vive a caballo entre Los Ángeles y Madrid, contó a LAS PROVINCIAS cómo se siente ante su primera gran súper producción internacional.

«Yo tengo agente en Londres. Hice una primera prueba y luego la segunda. Les gusté y me han llamado para trabajar en 'Terminator 6: Phoenix'», confesó Arce. Se trata de un nuevo proyecto producido por el propio James Cameron y que vuelve a contar con los personajes principales de la trama como Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton, entre otros. «Impresiona mucho saber que quien está detrás de esta oportunidad es alguien como Cameron, quien ha dirigido 'Titanic'», confiesa Arce. Además, el filme estará dirigido por Tim Miller, artífice de otra de las cintas más reconocidas de los últimos tiempos como 'Deadpool'. «Es una gran producción de la maquinaria de Hollywood», asevera.

«Es un personaje secundario pero es un lujo compartir proyecto con los protagonistas iniciales de la saga», afirmó el valenciano. No puede desvelar muchos más detalles porque está sujeto a la confidencialidad. «Nos prestaron el guión pero luego nos lo quitaron», afirma. Tanto es así que desconoce dónde tendrá lugar la grabación de la película, aunque calcula que entre este mes y el de noviembre ya se habrá rodado.

«Es un personaje secundario pero es un lujo compartir el proyecto», asegura el actor

Es su primer papel en un proyecto de estas características aunque, cuenta, ya ha participado en series y cintas internacionales como la reciente 'Knighfall' o 'La casa de papel', una de las series españolas que más proyección está teniendo en la actualidad.

Arce ha trabajado tanto en cine como en televisión y teatro. Su rostro es muy popular por haber intervenido en 'Física o Química', 'Amar en tiempos revueltos', 'L'Alqueria Blanca', 'El tiempo entre costuras', 'Sin tetas no hay paraíso' o ' Tarancón. El quinto mandamiento', entre otras. En la gran pantalla, sus últimas películas han sido '9 Meses', de Miguel Perelló; 'Iron Cross', de Joshua Newton, 'A long way down', de Pascal Chaumeil y 'My Bakery in Brooklyn', de Gustavo Ron.

Enrique Arce concluye asegurando que compaginará el rodaje de 'Terminator 9: Phoenix' con un proyecto valenciano como 'Amor en polvo', cuyos responsables son Kiko Martínez y Juanjo Moscardó, y que también se filamrá próximamente en la Comunitat. «Voy a seguir viniendo a la 'terreta' a trabajar», asevera Arce.