Tercera Setmana mira al exterior

Los directores artísticos de Tercera Setmana, Paco Macià y Tomás Ibáñez, presentan la tercera edición del festival. / Damián torres La cita mantiene el presupuesto, programa un 60% de obras dirigidas por mujeres y acoge a artistas como Niño de Elche, Eva Zapico e Israel Galván El certamen de artes escénicas duplica la presencia de compañías internacionales NOELIA CAMACHO VALENCIA. Miércoles, 16 mayo 2018, 00:19

Tras la tempestad, llega la calma. Y, en el caso del festival de artes escénicas Tercera Setmana, también una apuesta por la internacionalización. No han sido tiempos fáciles para la cita cultural, que vio cómo el pasado enero renunciaba su director, Salva Bolta. Casi de urgencia, se nombraron a dos titulares artísticos, Paco Macià y Tomás Ibáñez, los encargados de que la tercera edición del certamen, que se celebrará en Valencia, Castellón y Alicante entre el 31 de mayo y el 17 de junio, mire este año al exterior y duplique la presencia de compañías internacionales. Chile, México, Grecia, Irán y, sobre todo Francia, país del que llegan hasta cuatro producciones como el espectáculo 'Metamorpho' que inaugurará el festival en la Marina de la capital del Turia. Asimismo, el evento va a firmar acuerdos con certámenes internacionales de Chile y Paraguay.

La cita es una suma de montajes escénicos que no atienden a una temática fija, aunque algunos reflexionan sobre la memoria. Aún así, los responsables destacan como montajes internacionales a tener en cuenta 'Un Vache de manège et son Orgameuh', un curioso tiovivo que se instalará en la plaza del Patriarca; 'De nuevo un instante tan breve', coproducción francobalear; y 'Culbuto', que llenará la plaza del Ayuntamiento de Alicante de los «equilibrios imposibles» del artista Vincent Martínez. Desde México aterrizarán 'Mendoza' y 'Flicker' en Castellón y Valencia por partida doble. 'Mendoza', que inaugurará Tercera Setmana en la capital de la Plana, traslada el Macbeth shakespeariano a la Revolución Mexicana de 1910. 'Flicker' reflexiona sobre el hecho escénico. Desde Chile, llegará '40.000 kms', una obra que permite descubrir lo que significa ser inmigrante en aquel país y que se podrá ver en las tres capitales de la Comunitat.

El certamen, además, también tiene una clara vocación feminista. El 60% de las 33 propuestas de Tercera Setmana están dirigidas por mujeres. Muchas buenas noticias para un certamen que, además, ha logrado mantener el presupuesto de la pasada edición. Asimismo, también es la cita de la reconciliación con la concejalía de Acción Cultural del Ayuntamiento de Valencia, ya que por primera vez, y tras las críticas, ha obtenido una ayuda directa de este departamento. Sin conocer aún los costes finales, Tercera Setmana rondará los 300.000 euros. Pese a haber nacido desde la iniciativa privada, sus responsables confesaron ayer que «en lo económico, el mayor porcentaje corresponde a la aportación pública pero en el trabajo inmaterial, es Avetid -la Asociación Valenciana de Empresas de Teatro y Circo- y las compañías las que asumen los riesgos».

Lo cierto es que el festival también crece en cuanto al número de estrenos absolutos que acogerá. Hasta cinco espectáculos se verán por primera vez en el certamen. Es el caso de 'Nowhere in particular', la coproducción entre Tercera Setmana y el Grec de Barcelona. Las otras cuatro obras que se estrenan son producciones valencianas. 'Crónica de excesos', de PTV Clowns; 'Bluff', del Circo Gran Fele; 'La llum del món', de CRIT Companyia de Teatre; y 'Family (es)', de Teatro de lo Inestable. De entre todas las propuestas escénicas, destacan cinco «nombres propios». Dos de ellos clausurarán el festival el 17 de junio, en el Principal de Valencia, Niño de Elche e Israel Galván representarán las «coplas mecánicas». Marta Pazos repite en el Tercera Setmana con 'Sueño de una noche de verano', una adaptación del clásico de Shakespeare. Eva Zapico, por su parte, llega con 'Els nostres', que será la encargada de clausurar el festival en Castellón. Nacho Guerreros es el popular 'Coque' de la serie 'La que se avecina', un papel que no tiene nada que ver con el que interpreta en la obra 'Juguetes rotos'.